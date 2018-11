Einmal schnell in den Orient

Das Restaurant Yalda im Einkaufszentrum Sihlcity ist nach einem Anlass benannt, der bald ­stattfindet: «Yalda» heisst das iranische Wintersonnenwendefest am 21. Dezember, das die Zeit einläutet, wenn die Tage wieder länger und ­heller werden.



Hell ist auch dieser gut besuchte Ort, der zur Two-Spice-Gastrogruppe (Yooji’s, Rice Up! ) gehört und wo wir uns erst einmal wohlfühlen: Lampen und Strohkörbe aus Marokko verströmen Oriental-Feeling; ein Lädeli mit Geschirr und Büchern sorgt für Souk-Stimmung; die Kundschaft – von der Familie bis zum Banker – ist angenehm divers. Der arabische Sound scheint die Leute anzutreiben, schnell zu essen. Viele verlassen das Lokal zügig.



Licht und Farben verströmen Oriental-Feeling: Das Büffet des neuen Restaurants Yalda. Bild: zvg



Nicht nur die Musik und die hohe Kundenfrequenz erinnern uns an eine grosse Zürcher Vegi-Kette. Auch das Salatbuffet mit allerlei Gesundem wie Kichererbsen- oder Randensalat, die daneben bereitstehenden, warmen Speisen sowie die Preise sorgen für ein Déjà-vu.



Die warmen Gerichte liegen in Tajine-Gefässen bereit und werden wie alles, was man hier essen kann, sur place in der Küche zubereitet. Zu den Klassikern (4.40 Fr./100 g; Take-away 3.90 Fr./­100 g) zählen Poulet-Shawarma, Falafel- oder Pouletkugeln, Safranreis oder ein Linseneintopf mit Rindshackfleisch. Das schmeckt gut, denn fast überall kommen leicht pikante oder süssliche Gewürze zum Einsatz. Am liebsten mögen wir die cremige Moussaka, die zwar als griechische Spezialität bekannt ist, aber auch in der orientalischen Küche ihren Platz hat.



Schönes Geschirr, weniger schönes Tablett: die Ausstattung des Selfservice-Restaurants Yalda. Bild: zvg

Wir hätten gerne mehr von diesem Buffet gegessen, doch ein Drittel der warmen Speisen fehlt bei unserem Besuch um 18.30 Uhr, und das, was wir auf den Teller beigen, ist eher lau als warm. Störend auch, dass die schönen, eigens für das Lokal hergestellten ­Keramikteller während des Essens auf einem Plastik-Serviertablett stehen müssen, weil es keinen Platz für eine Ablage gibt. Die traurigen, schwarzen Kantinentabletts sind der sorgfältigen Einrichtung nicht würdig.



Ein Aufsteller ist dafür die Getränkekarte, die mit hausgemachten Pfefferminz- oder Orangenlimonaden (6 Fr.) oder kalt gepressten Frucht­säften (5.90 Fr.) nicht auf gängige Softdrinks setzt. Der Wein – es gibt einen Weissen aus Israel sowie einen hervorragenden Newcomer-Rotwein vom Weingut Ixsir (10 Fr./Glas) aus dem Libanon – stammt teilweise aus dem Nahen Osten. Er versetzt uns wie auch das Casablanca-Bier aus Marokko (7 Fr.) sofort in Ferienstimmung.



Yalda

Kalanderplatz 2, 8047 Zürich

Tel. 044 578 07 08

www.yalda.ch



Öffnungszeiten

Mo–Sa 8–22 Uhr



(Züritipp)