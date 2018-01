Was ist von Ihnen und dem Maison Manesse im neuen Jahr zu erwarten?

Eine Menge hoffentlich. Wir waren noch nie so stark aufgestellt wie jetzt – auch weil mit Christian Gujan, dem bisherigen Restaurant­leiter des Mesa, ein erstklassiger Mann für die Front zu uns stösst. Und wir wissen jetzt genau, was die Gäste wollen.

Nämlich?

Gerichte auf Basis von Produkten, die erkennbar und vertraut sind. Aber auf spielerische Weise interpretiert. Es ist mein Stil, nicht normal zu sein. Das hat sich nicht geändert.

Wird es auch wieder radikalere Kreationen geben?

Es gibt schon ein paar Sachen, die ich für die Freaks gerne auf die Karte setzen würde. Doch ich weiss, dass 50 Prozent der Leute diese Gerichte hassen würden. Drum bringe ich sie nicht.

Ein Zugeständnis ans Zürcher Publikum also?

Nein. Eine persönliche Einsicht. Wenn ich früher las, ich sei ein ganz verrückter Koch, dachte ich mir: Jetzt musst du diesem Ruf gerecht werden! Heute mache ich nur, wovon ich wirklich überzeugt bin. Und wenn es etwas oberflächlich Unspektakuläres ist, dann ist es das halt. Sven Wassmer, der in Vals zwei «Michelin»-Sterne hält, hat mir diesbezüglich die Augen geöffnet: Seine Gerichte scheinen teilweise ganz simpel, aber der Geschmack ist stets aussergewöhnlich. Bei ihm zu essen, ist ein echtes Erlebnis.

Ist klassisches Fine Dining 2018 noch zeitgemäss?

Das zu beurteilen, ist zum Glück nicht meine Aufgabe. Die Zahl derer, die keine weissen Tischtücher mehr brauchen und sich an überkorrektem Service stören, wird sicher weiter zunehmen. Ich erinnere mich an ein Restaurant mit drei Sternen, wo ich dem Kellner sehr bestimmt sagen musste, dass wir uns schon melden würden, wenn wir etwas bräuchten.

Also braucht es mehr Restaurants wie Ihres.

Vielleicht sind wir tatsächlich ein Vorbild für andere oder eine Ermutigung, es auf ungewöhnliche Art zu versuchen. Mir ist wichtig, dass alle gerne bei uns arbeiten, sich nicht unter Beobachtung oder Druck fühlen. Der Grund für die ­häufigen Nachfragen des Kellners im besagten Restaurant war ja, dass er Angst hatte, irgendetwas falsch zu machen. Man muss sich wohlfühlen bei der Arbeit. Wir sind heute viel besser als 2015, als wir erstmals einen Stern bekommen haben, da ist Angst doch unangebracht.

Wie schweizerisch ist Ihre Küche?

Sicherlich schweizerischer als in den Anfangsjahren hier. Wie ich eingangs gesagt habe, achte ich darauf, mit vertrauten Geschmäckern zu spielen. Eine Idee, die ich habe, ist ein spezieller Käseabend mit einem Sechsgänger zum Thema. Ein mit Trüffelfondue gefüllter, herzhafter Berliner würde bestimmt gut ankommen.

Gibts einen bestimmten Fokus im neuen Jahr bei Ihnen? Das Mesa zum Beispiel hat 2017 ein veganes Menü am Mittwochabend eingeführt.

Ich möchte vermehrt mit dem Bauernhof Zur chalte Hose in Küsnacht zusammen­arbeiten. Das ist ein vorbildlicher Betrieb, der auf Weideschlachtung setzt. Die Verarbeitung des Fleischs macht etwas mehr Arbeit, aber das lohnt sich, zumal vermeintlich zweitklassige Stücke viel mehr Geschmack haben als ein vakuumiertes Filet.

Und diese Second Cuts sind nachhaltiger. Ein Rind besteht ja nicht nur aus Filets.

Ja, mit der Nachhaltigkeit müssen wir uns als Köche doch auch beschäftigen. Gemüse, Fisch oder Fleisch schmecken kein bisschen weniger gut, wenn sie nicht in perfekte Quadrate geschnitten sind. Auch wenn einer vom Stangensellerie nur die innersten Stängel nimmt, finde ich das daneben. Sterne und Punkte geben einem nicht das Recht, mit Lebensmitteln umzugehen, als hätten sie gar keinen Wert. Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis wir eine grosse Diskussion über ­Nobellokale haben, die massenhaft tadel­lose Ware wegwerfen.

Was ärgert Sie sonst noch an der Gastronomie?

Wenn Leute einen Tisch reservieren und einfach nicht kommen, ganz ohne Entschuldigung. Manchmal haben wir sogar umsonst vegane oder glutenfreie Menüs zubereitet. Das ist respektlos! Auch den Leuten gegenüber, die wir zuvor abweisen mussten. Seit der Eröffnung hatten wir durch No-Shows rund 300 000 Franken Umsatzeinbusse. Im Schnitt sind ein bis zwei Tische pro Abend betroffen.

Wo gehen Sie gerne essen in Zürich?

Das Gamper oder die Wirtschaft im Franz gefallen mir. Sie bieten ausgezeichnete, moderne und eigenständige Küche zu moderaten Preisen. Als ich hierherkam, hörte ich nach einer Weile auf, auswärts zu essen. Überall gab es das Gleiche: Rindsfilet, Riesencrevetten, Lachstatar. Zum Glück hat sich in der Stadt eine Menge getan.

Fabian Spiquel

Der Küchenchef des Maison Manesse hat das Casual Fine Dining in Zürich salonfähig gemacht. Der «Guide Michelin» zeichnet ihn seit 2015 mit einem Stern aus.

(Tages-Anzeiger)