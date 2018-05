Facelifting für die Traditionsbeiz

Oetwil am See liegt nicht direkt am See – das wissen wir Landbanausen jetzt. Wir wollten den Sternen nicht nur besuchen, weil er kürzlich ein Facelifting erfahren hat, sondern auch, weil wir uns dort nach einem Ausflug auf den Pfannenstiel Seesicht versprachen. Dem ist nicht so – man sitzt mitten im Dorf.



Trotzdem würden wir jederzeit wieder im Sternen einkehren. Die neuen Gastgeber Davide und Sabina Del Gaudio, die vorher in der Uetiker Krone tätig waren, wirten hier mit einer Herzlichkeit, die allen Gästen gerecht wird: Im Biergarten werden Humpen geleert, im À-la-carte-Saal Rustica feiert eine Familie am weiss gedeckten Tisch Geburtstag. Wie viele andere Räume des Lokals, in dem man sich vor lauter Säli beinahe verirrt, kommt auch der Rusticasaal weniger urchig daher als ­früher – dank Muster- und Blumentapeten sowie grauen Designsofas. Die Dorfbeiz gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert, sie war zuerst eine «Chnelle» und dann länger ein österreichisches Lokal.



Trotz neuem Interieur setzen sich die meisten Gäste draussen an die Abendsonne. Sofort nimmt die Kellnerin die Bestellung für das hungrige Kind entgegen und bringt Pommes mit Chicken-Nuggets (13 Fr.). Immer wieder streicht das Personal dem Kind über den Kopf, nennt es Schätzeli, schenkt ihm sogar Seifenblasen. Die Pommes des Schätzeli sind kaum fettig, sodass wir ihm mehr wegessen als geplant.



Weil Spargelzeit ist, gönnen wir uns einen Wildblattsalat mit grünem und weissem Spargel (19 Fr). Küchenchef Fabio Peiti, der in Fünfsternhäusern in Italien und Mexiko tätig war, ­richtet das Gericht mit einer recht mastigen Trüffel-Käse-Sauce an. Den Risotto mit Heidelbeeren und Gorgonzola (17 Fr.) im Anschluss mögen wir trotzdem aufessen, weil wir eine kleine Portion ordern durften. Gewöhnungsbedürftig ist die violette Farbe, doch der Käse sowie die Estragonblätter harmonieren mit der Säure der Beeren. Das ­Entrecôte aus dem Dry-Aged-Beef-Kühlschrank (16 Fr./100g) ist für unseren Geschmack zu trocken. Nochmals Spargel tauchen beim Dessert auf - Peiti scheint das Spiel mit Früchten bei Salzigem und Gemüse bei Süssem zu mögen. Das Spargelsorbet (12 Fr., inkl. Spargel-Tatin) schmeckt allerdings zu «gemüsig» und zu gesund. Dafür passt es gut zum trockenen Glas Terlaner Classico (7 Fr.) von der umfangreichen Weinkarte.



Esslingerstr. 1, 8618 Oetwil am See

Tel. 044 929 10 30, www.landgasthofsternen.ch

Mi–Fr 8.30–14 Uhr und 17–23 Uhr, Sa / So 11–14 Uhr und 17–23 Uhr

(Pfingstsonntag geöffnet, Pfingstmontag geschlossen)



(Züritipp)