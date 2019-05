p. Weil diese sympathische Beiz in einem Innenhof in Altstetten versteckt ist, fanden nur Eingeweihte dorthin. Jetzt haben die Betreiber Aaron Langolf und Eddy Hernandez eine zweite Filiale eröffnet – im ehemaligen Huusmaa. Obwohl die Gegend voll mit Take-aways ist, müssen wir zugeben: So ein ungezwungener Mexikaner hat genau noch gefehlt. Da er durchgehend geöffnet ist, kann man sich hier auch mitten am Nachmittag oder spätabends Burritos, Tacos oder Quesadillas gönnen.

Ideal für den schnellen Lunch eignen sich die Taquitos, drei kleine, knusprige, mit Rind- oder Pouletfleisch gefüllte Tacos (20.90 Fr.). Sie sind grosszügig mit Salat, Sauerrahm, Frischkäse und Guacamole überdeckt. Perfekt dazu passt Horchata, ein süsses Reisgetränk mit Vanille und Zimt, das wie andere hausgemachte Softgetränke an der Bar bereitsteht. Sympathisch: Für 5.50 Franken kann man das Glas nach Belieben nachfüllen.

«Taco-Place ohne Texmex-Touch»

Etwas trocken ist das Monatsmenü aus Tortillas, die mit Süsskartoffeln, Chorizo und Avocado gefüllt sind. Dafür schmeckt man sofort, dass die Tortillas nicht wie sonst üblich aus Maismehl, sondern aus frisch gemahlenen Maiskörnern gemacht sind. Gut ist auch der Brunnkressesalat mit Limetten-Agave-Vinaigrette, der dazu serviert wird. Fast schon erschlagend ist die Auswahl an mexikanischen Bieren. Neben Liter-Flaschen mit Sol (für stolze 16.90 Fr.) gibt es auch eine Reihe von Bieren aus mexikanischen Kleinbrauereien, etwa das Tiniebla (6.50 Fr./Flasche).

Wie in Mexiko: die Fassade des La Taqueria. Foto: Boris Müller

Wir würden diesen Ort selbst auch dann aufsuchen, wenn das Essen schlecht wäre: Die Atmosphäre ist so authentisch, dass wir sofort Fernweh nach Mexiko bekommen. Es ist voll, es riecht nach Mais, die Deko ist bunt wie auf dem Markt in Tijuana. Tatsächlich ist Eddy Hernandez Mexikaner; Südkalifornier Aaron Landolf wuchs an der Grenze zu Mexiko auf. Als sich die beiden in Zürich kennen lernten und vergeblich nach einem «coolen Taco-Place ohne Texmex-Touch» suchten, wie Langolf sagt, war die Idee zur Taqueria geboren.

La Taqueria

Badenerstr. 138

8004 Zürich

www.lataqueria.ch

Öffnungszeiten

Mo–Sa 9–23 Uhr, So 10–16 Uhr (Mexican Brunch)

Preise

Gerichte 6.90–22.90 Franken

(Züritipp)