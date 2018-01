Fischleber aus dem Zürichsee?

Die Winzer kommen in die Maag-Halle, während die Wirtschaft zur Au Fischwochen feiert. Unsere Gastrotipps:

45 Winzer in einer Halle

Spitzenproduzenten wie Antinori, Banfi, Braida, Masi, Ornellaia oder Sassicaia sind am Montag in der Maag-Halle im Kreis 5 zu Gast, anlässlich des von der Bindella-Gruppe organisierten Tages unter dem Motto «Die Winzer kommen». 250 Weine stehen zum Degustieren bereit. Wer vor Ort bestellt, erhält 12 Prozent Rabatt. Ab sechs Flaschen ist die Hauslieferung kostenlos.

Maag-Halle, Hardstr. 219, 8005 Zürich, www.maag-musichall.ch

Delikatessen für Fischfans

Am Mittwoch starten in der Wirtschaft zur Au gleich bei der Sihlcity die diesjährigen Fischwochen, die bis zum 10. Februar dauern. Als besondere Delikatesse steht auf der Karte Trüsche aus dem Zürichsee – inklusive ihrer Leber, die unter Fischliebhabern als eine der allergrössten Delikatessen gilt. Fisch und Meeresfrüchte aus der Nordsee und dem Mittelmeer runden das Angebot aus Schweizer Gewässern ab.

Wirtschaft zur Au, Manessestr. 208, 8045 Zürich, www.zur-au.ch

Ein Gnocchitraum

Die unschlagbaren Gnocchi von Antonio Colaianni werden im Gustav ab sofort mit brauner Butter und Castelmagno, einem Blauschimmelkäse aus dem Piemont, als Vorspeise für 24 Franken serviert. Für 3 Franken extra gibts obendrauf Capocollo di Martina Franca: eine mit Vino Cotto marinierte, über Eichenrinde, grünen Mandelschalen und Kräutern geräucherte Trockenfleischspezialität.

Gustav, Gustav-Gull-Platz 5, 8004 Zürich, www.gustav-zuerich.ch

Welcher Gastroanlass soll hier rein? Schreiben Sie uns, gern mit entsprechendem Bildmaterial: gastro@zueritipp.ch (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)