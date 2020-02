Frischer geht nicht

Die besten Plätze sind an der Bar. Dort können wir zuschauen, wie Koch Giuseppe Maniaci unsere Vorspeise, ein Zürcher Weissweinsüppchen (7 Fr.), zubereitet. Dass Maniaci Italiener ist, spüren wir, bevor wir nach seinem Namen fragen. Er ist Teil einer topinformierten, sympathischen Crew. Die Pasta unterzieht der Koch einer perfekten Mantecatura.

So nennt man das Finish, bei dem die gekochte Pasta nochmals kurz in der Pfanne mit der Sauce geschwenkt und mit Butter, Prezzemolo und ­Olivenöl abgeschmeckt wird. So wird auch die Weissweinsuppe mit Olivenöl beträufelt, was ihr eine geschmeidige Konsistenz verleiht. Angenehm ­kräftig ist sie; der in der Suppe enthaltene Riesling-Silvaner gut wahrnehmbar.

Das Bistro dürfte für jeden Koch ein besonders inspirierender Arbeitsplatz sein. Es ist Teil des Feinkostladens Frischeparadies, ein Spezialmarkt und Lieferant für Lebensmittel mit Wurzeln in Deutschland. Die Zürcher Filiale in Altstetten, die seit letztem Jahr offen ist, befindet sich in der Nähe des Schlachthofs.

Für Feinschmecker: Das Frischeparadies in Altstetten. Bild: Urs Jaudas

Neugierige finden Spezialitäten aus aller Welt, Profis und Hobbyköche decken sich mit fang­frischem Fisch oder Fleischspezialitäten ein. Ebenfalls zum Angebot gehört eine Getränkeabteilung mit 800 verschiedenen Weinen. Logisch also, dass das Angebot der Bistroküche auf dem Ladensortiment basiert.

Wer will, kann sich die Seezunge oder das ­Wagyu-Beef an der Theke auswählen und wenige Minuten später im Bistro essen. Weil wir uns bei der Auswahl in der Vitrine nicht entscheiden ­können, bestellen wir einen Hauptgang von der Wochenkarte. Sie wird mit Klassikern wie Rindstatar (16/24 Fr.), frischen Austern (3 Fr./Stk.) oder Bouillabaisse (18/26 Fr.) ergänzt.

Beim gebratenen, filetierten Seeteufelfilet (36 Fr.) ist es nicht nötig, nachzusalzen – keine Selbstverständlichkeit bei einem Fisch, der ohne zusätzliche Sauce serviert wird. Die Peperonata, eine Beilage, mit der man uns jagen kann, lässt sich problemlos mit Bohnen und Rüebli austauschen, die Kartoffeln sind richtig buttrig, wie es sich gehört.

Etwas fantasielos dagegen das dünn geschnittene Vollkornbrot; ein Weissbrot mit Kruste würde besser passen, um den delikaten Sud des Gemüses aufzutunken. Das Brot würde auch gut zum offenen Weisswein passen, den wir zum Abschluss bestellen. Wie in Restaurants in Markthallen üblich, steht er mit anderen offenen Flaschen griffbereit an der Bar. Der San Vincenzo aus dem Veneto (7 Fr./Glas), eine fruchtig-spritzige Cuvée, gefällt uns so gut, dass wir in der Weinabteilung gleich eine Flasche kaufen.

Frischeparadies

Hardgutstr. 11

8048 Zürich

Tel. 044 444 10 20

www.frischeparadies.ch

Öffnungszeiten

Mo bis Fr 10–20 Uhr, Sa 9–18 Uhr

Küche ab 12 Uhr durchgehend geöffnet