Für Neugierige

Eins vorweg: Das Dreierlei ist ganz sicher kein Restaurant für den klassischen Schnitzel- und Filetesser. Wer aber bereit ist, sich auf kräftige Aromen und die Lieblingsprodukte der jungen, naturverbundenen Kochgeneration einzulassen, wird an diesem Lokal seine Freude haben. Auch wegen der Passion und Herzlichkeit des ganzen Teams, die man an allen Ecken und Enden spürt.

Grossartig finden wir den Auftakt mit Sauerteigbrot und Griebenschmalz vom Manga­litzaschwein mit Röstzwiebeln (8.50 Fr.), zumindest interessant die Kombination von nussigen Schwarzwurzeln, Büffelmozzarellaschaum und Perlzwiebeln mit Biss, etwas Süsse und Frische (13 Fr.). Bei der Kombination aus Lattich, Onsen-Ei und wunderbarem Manga­litzarohschinken (12.50 Fr.) schmiegen sich Ei und Schinken wohlig aneinander, der Babylattich wirkt aber ein wenig zufällig auf den Teller geworfen. Teilen ist übrigens ausdrücklich erwünscht, es gilt das Sharingprinzip. Drei bis vier Teller pro Person brauchts, um satt zu werden.

Das Mangalitzaschwein taucht auch bei den warmen Gerichten wieder auf, in Gestalt von saftigen Medaillons (21.50 Fr.) mit Palmkohl und Birne. Das liegt daran, dass sich die Küche eine Art Selbstbeschränkung auferlegt hat und versucht, ein Tier für möglichst viele Gerichte zu nutzen, ehe sie das nächste einkauft. Zum im Heu geräucherten, sehr zarten Lamm (19.50 Fr.) gibts neben Stampf von der Süsstoffel (warum lieben so viele Köche diese Knolle?) und Blumenkohl noch eine Heu­essenz, mit welcher der Service die Gäste besprayt. Massimo Bottura, der grosse Avantgardist aus Italien, wendet einen ähnlichen Spray an, wenn er seinen Blütensalat serviert. Uns wäre statt der Show ein knuspriger Akzent lieber gewesen. Zum Beispiel ganz normale Bratkartoffeln anstelle des Süsskartoffelstampfs.

Will man dem Dreierlei etwas vorwerfen, dann die Tendenz, es mit dem Streben nach Ungewöhnlichem ein wenig zu übertreiben. Was aber nicht heissen will, dass die Gerichte nicht gekonnt zubereitet sind. Die Aubergine mit kräftigem Pilzponzu und Shiso (12.50 Fr.) gehört definitiv zum Besseren, das wir mit diesem Gemüse als Hauptdarsteller gegessen haben. Das Dessert (8.50 Fr.) ist dann endlich ein richtiges Wohlfühlgericht: Schmorapfel mit Vanille­glace und gebrannten Mandeln. Es bleibt die Frage: Sind wir zu konservativ – oder ist das Dreierlei eine Spur zu ideologisch?

Kalte Gerichte 6.50–13 Franken

Warme Gerichte 5.50–21.50 Franken

Mo und Mi–Fr 9–14 Uhr und 18–24 Uhr

Sa 18–24 Uhr, So 10–14 Uhr und 18–23 Uhr (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)