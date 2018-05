Glace für alle

Der Brupbacherplatz hat seine Gelateria di Berna, jetzt hat auch der Stauffacher seinen Glacetempel: Rosso Arancio heisst der neue Treffpunkt – und steht, was die Cremigkeit der Gelati artigianali angeht, den Bernern in nichts nach. Wir würden sogar meinen, dass diese Gelateria noch einen Tick mehr Italianità ausstrahlt. Hinter der Theke steht Jimmy Begaj, Glace-Experte aus dem Veneto. Er war vorher neben dem Pastalokal Di Lenardo nahe der Kalkbreite stationiert. Und bietet am neuen Ort auch ­Focacce, Salate im Glas und Caffè an.



Mit dem neuen Lokal hat sich Begaj gesteigert – nicht nur was die Qualität der Glaces angeht. Er ist der Erste in der Schweiz, der mit Gelo Standard arbeitet – einem System, bei dem das Making-of der Glacezubereitung mitverfolgt werden kann: In einem Kühlregal stehen die Mischungen, die dann in verschiedene Mischkübel gegossen werden. Die Kübel befinden sich direkt in der Glacetheke, sodass man beim Warten zuschauen kann, wie die Gelati gemischt werden – Sorten wie Pistazie, Sauerrahm oder Schoggi aus frischesten, natürlichen Zutaten. Sympathisch: Knirpse unter einem Meter zahlen pro Portion mit zwei Sorten nur 2 Franken (Normalpreis: 3.50 Fr.).



Stauffacherstr. 37, 8004 Zürich

Tel. 044 291 01 28, www.rosso-arancio.ch

Mo–Fr 9–22 Uhr, Sa / So 12–23 Uhr

(Züritipp)