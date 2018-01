Heisse Hunde

Bisweilen fühlt man sich in Zürich von Poké-Bowls und anderen gesunden Modegerichten regelrecht umzingelt. Da ist es eine Wohltat, wenn mal jemand auf Hotdogs setzt. Federico Freiermuth und Joel Ibernini, zwei Absolventen der Hotelfachschule Luzern, bieten den Fast-Food-Klassiker in fünf verschiedenen Varianten an: als Original mit Sauerkraut und Röstzwiebeln (14 Fr.), als El Grafo Zeppelino mit Zwiebel-Bier-Chutney und geschmortem Chabis (15 Fr.), als Sai Krok Dog mit Papayasalat, Sour Cream und Cashewnüssen (16 Fr.), als No Dog mit veganem Würstchen, Guacamole, Grillgemüse und gerösteten Kürbiskernen (17 Fr.) sowie als Arctic Dog mit Raclettekäse, Röstzwiebeln und Speck (14.50 Fr.).

Unter jedem der sorgfältig zubereiteten Hotdogs ist auf der Karte eine Craft-Beer-Empfehlung abgedruckt. Wer kein Bier mag, trinkt Wein (Flaschen ab 42 Fr./offen ab 7 Fr. pro Dezi), diverse Mules (zum Beispiel mit Gin, Rosmarinhonig und Ginger-Beer/15.50 Fr.) oder Champagner (die Flasche Legras & Haas kostet zum Zechen animierende 84 Fr.). Mittags gibts die Hotdogs inklusive Beilage, Sauce und Softdrink nach Wahl als Menü für 18.50 bis 20 Franken.



Dogfather

Militärstr. 16

8004 Zürich

Tel. 044 241 12 12

www.dogfather.ch

Di–Fr 11–14 Uhr und 17–24 Uhr, Sa 19–24 Uhr

Hotdogs 14–17 Franken (Tages-Anzeiger)