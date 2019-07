Hier ist jeden Tag Wochenende

Es ist ja so eine Sache mit dem Brunchen in Zürich. Zwar gibt es immer mehr Orte, an denen man stilvoll frühstücken kann. Im Vergleich zu richtigen Metropolen klappt das aber meist nur am Wochenende, nur bis am frühen Nachmittag und oft nur mit vorgängiger Reservation.

Umso schöner, serviert das Restaurant Grüntal wochentags Brunch. Geführt wird das Lokal von Dieter Fromm, einem Berliner Gastronomen, der die ausufernde Brunchkultur seiner Heimatstadt nun nach Zürich bringt. Er hat in den Neunzigerjahren schon einmal hier gelebt.

Wer Lust hat, kann also am Dienstagnachmittag ein Kafi complet mit Brotkorb, Konfi und Kaffee (17.50 Fr.) oder ein Kater-Frühstück mit Würstli, Rührei, Speck und einer Virgin Mary (28 Fr.) bestellen. Auch Poke-Bowls mit Quinoa, Edamame und anderem Gesunden (ab 25. Fr.) sowie Steak and Eggs (ab 27 Fr.) gehören zur Auswahl. Wir besuchen das Grüntal an einem Sonntag, weil wir unter der Woche keine Zeit fanden, kommen dafür am späten Nachmittag und finden ohne Reservation einen Platz.

Könnte auch in Berlin stehen: das Grüntal in Wipkingen. Foto: Raisa Durandi

Der Ort mit hübscher Terrasse inklusive Blick auf die grunzenden Wollschweine im Stall des GZ Wipkingen ist gut besucht. Vielleicht etwas zu gut: Unsere Nachbarn können keine Egg Benedict mit Lachs (24 Fr.) bestellen, weil die Eier ausgegangen sind. Der Mezze-Teller (22 Fr.) ist ebenfalls schon weg.

Gut, haben wir vorab den Züri-Burger (empfehlenswert, 21 Fr.) mit Briochebrot sowie das American Breakfast (25 Fr.) bestellt. Es besteht aus zwei perfekt abgeschmeckten Rühreiern, Baked Beans, Rösti, Champignons und einem Korb mit Brot von der Bäckerei Wagner in Wiedikon. Die Baked Beans gehen vergessen und werden später nachgereicht; genauso wie die Milch des Iced Cappuccino (6 Fr.), die uns der Kellner direkt am Tisch ins Glas leert. Das kommt uns etwas gar improvisiert vor. Hoffen wir mal, das sind Kinderkrankheiten, die bald ausgemerzt sind.

Weil die Zürcher wohl weniger in den Tag hin­einleben als die Berliner und sich das Restaurant auch nicht gerade in einem Quartier voller frühstückender Freiberufler befindet, ergänzen klugerweise einige warme Tagesgerichte wie Currys das Angebot. Das Grüntal will sich denn nicht nur als Brunchplace, sondern auch als Quartierbeiz etablieren.

Grüntal

Breitensteinstr. 21

8037 Zürich

www.gruental-zh.weebly.com

Öffnungszeiten

Di–Fr 11–14 Uhr

Sa 9–24 Uhr, So 9–17 Uhr