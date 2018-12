Hier können Sie während den Festtagen brunchen

Der Internationale



Von 12-15 Uhr wird am 25. und 26. Dezember in den Restaurants Echo und im Thairestaurant White Elephant im Hotel Marriott ein Buffet aufgetischt, das einen auf eine Weltreise mitnimmt: neben Gipfeli, Birchermüesli und Co. warten auch Dim Sum oder Sushi.



Kosten: 82 Fr. pro Person inklusive Prosecco, Getränken, Kaffee und Tee. Kinderanimation vorhanden.



Hotel Marriott

Neumühlequai 62, 8006 Zürich

www.marriott.de



Der Bodenständige



Die Juckerfarm macht nie Pause: Das beliebte Buurezmorge findet hier ganzjährig jeweils samstags und sonntags und an Feiertagen (das heisst vom 24-26.12., sowie auch vom 29-31.12.) auf dem Jucker- und Bächlihof statt. Ob hausgemachte Konfitüre aus hofeigenen Beeri, Brot und Gipfel aus eigenem Mehl, frisch gepresster Öpfelmoscht, Eier in allen möglichen Varianten, Pancakes oder Waffeln: Verhungern wird hier niemand.



Kosten: 42 Fr. pro Person; Kinder bis 12 zahlen 2 Franken pro Altersjahr.



Dorfstr. 23, 8607 Seegräben (Juckerhof) / Blaubrunnenstr. 70, 8645 Jona (Bächlihof)

www.juckerfarm.ch



Der Edle



Sicht auf die ganze Stadt, Antipasti, klassisches Frühstücksbüffet, warme Gerichte und ein Dessert à gogo: Nach dem Weihnachts-Brunch am 25. und 26.12. (von 11.30-14 Uhr) im Dolder Hotel brauchen Sie wahrscheinlich kein Dinner-Date mehr.

Kosten: 120 Fr. pro Person inkl. 1 Glas Champagner.



Kurhausstr. 65, 8032 Zürich

www.thedoldergrand.com



Der Kinderfreundliche



Rimuss für die Kleinen, Prosecco à discretion für die Grossen, ein Frühstücksbüffet mit warmen Eier- und Wurstspeisen, mediterrane Antipasti und zum Schluss Süsses aus der Desservitrine: im Restaurant Kunsthaus kommen am Weihnachtsbrunch am 25.12. alle auf ihre Kosten. Das Kunsthaus ist an diesem Tag leider zu - sonst könnte man sich dort im Anschluss gleich die Kokoschka-Ausstellung anschauen.



Kosten: 39.50 pro Person, Kinder bis 3 Jahre gratis, von 4 – 16 Jahren CHF 1.90 pro Altersjahr.



Heimplatz 1, 8001 Zürich

www.kunsthausrestaurant.ch



Der Frühe



Im Panorama Resort & Spa in Feusisberg kann man sich schon ab 8 Uhr mit den Hotelgästen an den Brunchtisch setzen und am 25. und 26.12. bis 14 Uhr hausgemachte Köstlichkeiten frühstücken und Champagner trinken. Danach gehts ab ins Spa.



Kosten: 85 Franken pro Person (95 Fr. am Fensterplatz). Wer nur von 12-14 Uhr kommt, zahlt 55, resp 65 Fr. (Fensterplatz).



Schönfelsstrasse, 8835 Feusisberg

www.panoramaresort.ch



(Züritipp)