Hier kommt Ihr Magen auf seine Kosten

BarrancoSihlfeldstr. 141 8004 Zürich

www.barranco.ch

Das Lokal schliesst die neue Foodmeile zwischen Lochergut und Bullingerplatz: das Interieur des Barranco am Bullingerplatz. Video: Sabina Bobst

Mit dem Barranco ist die moderne peruanische Küche in Zürich angekommen. Letztere baut auf einem Produktfundus aus über 80 Klimazonen auf. Im Restaurant mit Bar lassen sich knusprig gebratene Auberginen an einer rauchigen Sauce mit peruanischem rotem Pfeffer, ein hervorragendes Ceviche-Sortiment oder gegrillte Rindsherz-Spiesse entdecken. Der Pisco Sour ist top. Den Bericht unseres Besuches in vollem Wortlaut finden Sie hier.





BauernschänkeRindermarkt 24 8001 Zürich

www.bauernschaenke.ch

Die im Frühling eröffnete Beiz galt als «Neueröffnung des Jahres», denn mit Spitzenkoch Nenad Mlinarevic und den Gastronomen Valentin Diem und Patrick Schindler steht ein erfahrenes Trio hinter dem Altstadtlokal. Es gibt Gerichte zum Teilen – von Schweinebauchgröstl bis Schmorbraten-Cappelletti – sowie eine tolle Getränkekarte mit Fenchel-Sellerie-Highballs und selbst gemachten Limos. Gluschtig?Hier erfahren Sie mehr.





Café de ParisAnkerstr. 113 8004 Zürich

www.brasserie-cafedeparis.ch

Die Brasserie Café De Paris an der Ankerstrasse 113. Foto: Fabienne Andreoli

Die erste französische Brasserie im Chreis Cheib hat eingeschlagen wie eine Bombe. Sie zeichnet sich durch eine sehr aufmerksame Bedienung und einen sehr klaren Fokus aus: Abgesehen von Vorspeisen und einer Tagesspezialität gibt es hier nur tranchiertes Rindsentrecote, das mit Café-de-Paris-Sauce und Pommes allumettes à discretion auf den Tisch kommt. Unsere fleissigen Testesser besuchten natürlich auch dieses Lokal in aller Länge.





EdomaeTalstr. 62 8001 Zürich

www.edomae.ch

Ein urban eingerichtetes, japanisches Restaurant mit junger Crew und frischen Ideen: Das ist das Edomae. Mittags kann man sich mit Chirashi-Gerichten, einer Art japanischen Bowls, verköstigen; abends bereitet Chef­koch Hunki Nauser vor den Augen der Gäste an der Bar einen Mehrgänger zu. Ob Seeigel-Eier oder Butterkrebs mit Whiskysauce – neugierige Esser kommen hier auf ihre Kosten.





HongxiZwinglistr. 3 8004 Zürich

www.hongxi-restaurants.ch

Gut und glutamatfrei: Broccoli, Schweinebauch und Jakobsmuschel.

Besser als im Hongxi hat die authentische Chinaküche in Zürich bisher nicht geschmeckt. Ein asiatisches Dreamteam um einen tibetischen Geschäftsführer und chinesische Sterneköche zaubert in diesem Ecklokal hauchdünne Crevetten-Dim-Sum, Schmorgerichte oder erfrischende Salate. Auch eine Auswahl chinesischer Weine ist vorhanden (sowie ein längerer Bericht auf unserer Website).





HuusbeizBadenerstr. 310 8004 Zürich

www.huusbeiz.ch

Das Team des Restaurant Fink hat in der Nähe des Albisriederplatzes eine neue Bleibe gefunden und sorgt in dieser Gegend für kulinarischen Mehrwert. Geboten wird eine marktfrische Karte mit ausgesuchten Schweizer Produkten wie Reh-Mostbröckli oder Kuhfilet-Tatar. Vegis kommen mit Semmelknödeln an Pilzrahmsauce auf ihre Kosten. Nach ihrem Besuch wollten unsere Testesser wieder kommen.





KinMeinrad-Lienert-Str. 1 8003 Zürich

www.kin.restaurant

Die Geschwister Nina und Rico Jauch sorgen im Kin mit asiatisch inspiriertem Soulfood – in Sake geschmorte Schweinebacken, frittierter Blumenkohl, Auberginenmousse – für volle Tische. Hier mehr Yummyfood.





OrnellaiaSt.-Anna-Gasse 2 8001 Zürich

www.ristorante-ornellaia.ch

Sakraler Raum mit Weinlift: Blick ins Ornellaia.

Eine Bahnhofstrassen-nahe Lage, die Einrichtung von Stararchitektin Thilla Teus, der Wein vom toskanischen Premium-Weingut Ornellaia: Dass dieses Lokal ein Edel-Italiener ist, ist unverkennbar. Betrieben von der Bindella-Gruppe, wird hier eine zeitgenössische Italo-Küche auf hohem Niveau fürs grosse Portemonnaie zelebriert. Unser unersättlicher Testesser war beeindruckt – hier sein Bericht vor Ort.





RosiSihlfeldstr. 89 8004 Zürich

www.rosi.restaurant

Markus Stöckle ist auf einem Bauernhof im Allgäu aufgewachsen und ein genialer Koch. Im Rosi verwöhnt er die Gäste mit bayrischen, teilweise neu gedachten Spezialitäten. Ob Obatzter (ein Käsegericht mit Kümmel), Arme Ritter mit Muscheln und Schinken oder Eiersalat mit Krabben und Kräutern: Diese Gerichte sind bereits Klassiker.



(Züritipp)