Hier lebt das Altstetten-Gefühl

Quartierbeizen sind die letzten Orte der unaufgeregten Gastronomie. Hier herrscht ein besonderer Geist – das zeigt auch unsere Serie. Dank Tipps von unseren Leserinnen und Lesern, die uns per Mail von ihren bevorzugten Quartierbeizen berichten, entdecken wir jeden Monat einen neuen Ort. Diesmal fahren wir mit dem Tram Nr. 2 bis zur Haltestelle Freihof, dort befindet sich gleich um die Ecke das gleichnamige Restaurant. Das Letzigrundstadion ist ganz in der Nähe.



Der Ort: «Die gehen an den Match», sagt die Wirtin. Die Gartenterrasse ist bei unserem Besuch sehr gut ­besetzt. Wir trinken also den Apéro auf dem gedeckten Plätzchen beim Eingang. Sehr urbanes Gefühl, mit Blick auf die Badenerstrasse. Der Gastraum erinnert an ein amerikanisches Diner: Lampen und Tische in einer Linie, grosse Fenster. Ein Aquarium mit Aussicht, zweckmässig – und doch gemütlich. Männer in FCZ-Blau kommen raus. Die Terrasse ist jetzt frei.



Das Publikum: Auf der Kegelbahn trainieren auch Schweizer Meister. Und gejasst wird an den Tischen. Vor allem sitzt man hier zusammen und spricht über das, was die Welt bewegt: SBB-Türen. FCZ-Match. Man kann auch einfach nichts sagen. Die Frau, die allein an einem Tisch drinnen sitzt, sieht sehr zufrieden aus. Viele Stammgäste aus dem Quartier grüssen den Freihof per Postkarte, wenn sie in fernen Ländern sind: aus Madeira, Alaska, Thailand.



Jassen, Kegeln, Essen: das gemischte Publikum im Freihof Altstetten. Bild: Urs Jaudas



Die Gastgeber: William heisst der Wirt. William Moser. Willy wird er genannt. Willy ist mit der Welt per Du. Er sagt zum Willkommen: Sali zäme. Und wünscht uns beim Abschied: eine schöne Zeit. Überhaupt gehört zu diesem Freihof-Gefühl die sehr freundliche Bedienung. Umsichtig der Service von Jacqueline Moser. Sie hat den Überblick – und ist sehr zuvorkommend.



Herzliches Willkommen: die Gastgeber Jacqueline und Willy Moser. Bild: Urs Jaudas



Das Essen: «Charbonnade?», fragte die Wirtin bei der Reservation. «Fried Chicken», sagte ich. Alles klar. Spezialität des Freihofs ist das frittierte Huhn American Style. Drei Stück Huhn plus Coleslaw-Salat und Country Cuts bilden das Menü. Man könnte mehr bestellen – denn ­Willys Fried Chicken ist sehr gut: innen saftig, aussen leicht kross, würzig. Eine Alternative dazu wäre Cordon bleu. Oder Pouletflügeli. Meine Begleiterin isst kein Fleisch. «Kann man den Speck beim Flammkuchen weglassen?» Natürlich kann man das. Und der Flammkuchen, hausgemacht, mit Rucola und Spiegelei, ist einfach perfekt.



Das gibt es nur hier: Die halb geheime Gewürzmischung für das Huhn. «Weniger ist mehr», sagt dazu Willy. Es ist das Altstetten-Gefühl.



Freihof Altstetten

Badenerstr. 540

8048 Zürich

Tel. 044 492 27 03

www.freihofaltstetten.ch



Öffnungszeiten

Jeweils ab 8.30 Uhr; Mo bis 14 Uhr, Di bis 19 Uhr

Mi / Do bis 21 Uhr, Fr bis zum letzten Gast. Sa / So geschlossen



Preise

Vorspeisen ab 7.50 Franken

Hauptspeisen von 18.50 Franken bis 26.50 Franken

Charbonnade à discrétion: 54 Franken pro Person (ab 2 Personen)