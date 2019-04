Hier verkehren sogar asiatische Stars

Sesselrücken an der Bäckerstrasse: Das japanische Suppenrestaurant Ikoo ist von der Hausnummer 39 in die 37 gezogen – in eine grössere Location. Im ehemaligen Ikoo-Lokal gibt es nun eine chinesische Beiz, in der ebenfalls Suppen serviert werden – etwa solche mit hausgemachten Nudeln und Poulet (25.80 Fr.). Suppenartig serviert und sehr köstlich sind auch die Wan Tan, selbst gemachte grosse chinesische Teigtaschen mit Schweinefleisch (19.80 Fr. / 10 Stk). Sie liegen in einer Bouillon mit Kräutern.



Die Wan Tan Soup sei typisches Streetfood in Shanghai, sagt Gastgeber Zhijian Chen («nennt mich James»). Er ist einer der Mitinhaber des neuen Lokals, das er mit seiner Frau Jasmine und einer anderen Familie führt, und das nach der bekannten Uferpromenade The Bund in Shanghai benannt ist. Da er lange in der Megacity am Meer gelebt habe, sei auch die Küche des Lokals von der Stadt inspiriert, erklärt James. Deren Küche ist reich an Fisch und Meeresfrüchten; dazu kommen Fisch und Schwein, gerne süsslich zubereitet – mit viel Öl, Sojasauce und Reiswein.



Bereits um 19.30 Uhr ausverkauft



Auch eine Spezialität sind Meatballs. Ein solches tennisballgrosses «Fleischbällchen» bestellen wir umgehend. Wiederum liegt es in einer ­Kräuterbouillon mit Gemüse. Eine einzigartige Mahlzeit, die wir allerdings nicht sofort essen können: Der gusseiserne Topf, aus dem wir den Meatball essen sollen, ist so heiss, dass wir erst mal 10 Minuten warten müssen. Schade auch, dass einige Speisen und Getränke, die wir im Nachhinein bestellen wollen, bereits um 19.30 Uhr ausverkauft sind.



Nicht nur in Sachen Logistik gibt es im eben eröffneten Lokal noch etwas Luft nach oben: Die für chinesische ­Restaurants untypisch kleine Karte mit 20 Speisen kommt sprachlich kryptisch daher. Wir können uns jedenfalls nichts unter einem «Shanghai Style white Charsiu (Pork)» vorstellen.



«Ramen mit Gebratenes Schweinefleisch im Nachgang gehackt»

Die authentische, frisch zubereitete Chinaküche des Bund 39 bewegt sich allerdings wie andere neuere China-Beizen in Zürich auf einem so guten Niveau, dass es am Ende gar nicht so drauf ankommt, was wir ­bestellen. Ein ähnlicher Volltreffer wie die Wan Tan Soup ist etwa das Gericht «Ramen mit Gebratenes Schweinefleisch im Nachgang gehackt» ­(23.80 Fr.); spaghettiähnliche Teigwaren mit Hackfleisch an einer würzig-süssen Reis-Essig-Sauce.



James, ein ehemaliger Schauspieler, der in China Bekanntheit genoss und auf ein grosses Netzwerk zurückgreifen kann, erzählt, das Restaurant werde auf chinesischen Reise-Plattformen mit Tipps für Zürich bereits fleissig geteilt. Das hat dazu geführt, dass letzte Woche seine Kollegin, die bekannte Schauspielerin Shu Qi («New York I Love You», «Transporter») im Bund 39 einkehrte – nach einem Besuch der Schmuckmesse in Basel.



Bund 39

Bäckerstr. 39

8004 Zürich

Tel. 078 732 26 60

www.bund39.ch



Öffnungszeiten

Mo–Sa 11.45–14 Uhr / 18–22 Uhr

So 18–22 Uhr



(Züritipp)