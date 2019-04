Himmlisches im Wollishofer Klassiker

Quartierlokale sind die letzten Inseln der unaufgeregten Gastronomie. Sie sind weder hip eingerichtet, noch stehen sie in bekannten Gastroführern. Dass an solchen Orten ein besonderer Geist herrscht, zeigt unsere Serie. Dieses Mal spazieren wir nach Wollishofen, wo sich im ­ruhigen, historischen Ortskern an erhöhter Lage das Bürgli versteckt.

Der Ort: Gleichermassen Quartier- und Ausflugsbeiz, weil es sich an pittoresker Lage mit Seesicht befindet, ist das Bürgli ein Klassiker. Am Wochen­ende reisen grosse Gruppen an, um hier Geburtstage oder Hochzeiten zu feiern; ­regelmässig finden auch Konzerte statt.

Ein Haus aus dem 19. Jh. im alten Ortskern von Wollishofen beherbergt das Bürgli. Foto: Raisa Durandi

Das ­Restaurant ist dank seiner abseitigen Lage zudem ein würdiger Ort für ein Date. Untergebracht in einem denkmalgeschützten Haus, verfügt es nicht nur über ein Säli, sondern auch über eine Gartenterrasse und ein Séparée im 1. Stock.

Die Beiz ist chic und doch persönlich im Bistrostil eingerichtet – mit weissen Tischtüchern, Retroplakaten, Kronleuchtern und wild zusammengewürfelten Holzstühlen.

Das Publikum: Natürlich ist man auch im Kapuzenpulli willkommen. Viele Gäste putzen sich aber gerade am Weekend gerne heraus; einige Männer tragen Anzüge. Das Durchschnittsalter des distinguierten Publikums dürfte bei Ende 40 liegen.

Die Gastgeber: Regula Gloor Belide und Catharina Joss führen das Bürgli seit bald 25 Jahren – eine ungewöhnlich lange Zeit in der Gastronomie. Ebenfalls länger im Team ist Michael Masetta, einer der freundlichsten und bestgelaunten Restaurantleiter der Stadt.

Blick ins Restaurant. Daneben gibts ein Säli und ein Séparée. Foto: Raisa Durandi

Das Essen: Ein Muss auf der kleinen Abendkarte ist das Entrecote aus dem Muotatal (44.50 Fr.). Die Hausspezialität wird auf Wunsch mit einem Plättli voller knackigem Saisongemüse serviert. Auch sonst setzt Chef de Cuisine Sämi Guggisberg auf eine frische Jahreszeitenküche.

Aktuell werden Randen, Spinat oder Spargeln (als Hauptgang mit Morchelsauce für 27.50 Fr.) grosszügig eingesetzt, zum Beispiel bei den zwei Fisch- und Vegigerichten. Mittags gibts Menüs ab 19.50 Fr. Die Weinkarte mit etwa 60 Positionen konzentriert sich auf europäische Produzenten und viele Bordeaux. Praktisch: Angebrochene Flaschen lassen sich in einer Weintüte mit nach Hause nehmen.

Das gibts nur hier: Die von Catharina Joss handgeschriebene Karte ist Teil der Bürgli-DNA. Verziert ist sie mit Schablonen in Form von Herzchen, Sünneli oder Fischen. Ebenfalls eigen ist die äusserst blumige Sprache, die «himm­lische», «unwiderstehliche» oder «köstliche» Speisen anpreist.

Bürgli

Kilchbergstr. 15

8038 Zürich

www.restaurantbuergli.ch

Öffnungszeiten

Mo–Fr 9–24 Uhr (Küche 11.30–14 Uhr /18.30–22 Uhr)

Sa 18–24 Uhr (Küche 18.30–22 Uhr)

So 10–24 Uhr (Küche 11.30–14 / 18–22 Uhr)



Preise

Vorspeisen 12.50–19.50 Franken

Hauptspeisen 29.50–56.50 Franken



(Züritipp)