Im Widder köchelt was

Asiatisch «Oishii» sagen die Japaner, wenn sie etwas lecker finden. So heisst auch das temporäre Winter-Restaurant im Obergeschoss des Widder Hotel. Im intimen, fernöstlichen dekorierten Raum kann man sich gut aufs Essen konzentrieren – er ist fensterlos und ruhig. Das Essen dreht sich um einen japanisch inspirierten Hot Pot, eine ­lohnende Alternative zum Fondue chinoise.

Auf dem Tisch fertig gekocht

Bevor der Nabe, wie der japanische Eisentopf heisst, mit allerlei Köstlichkeiten gefüllt vor sich hin köchelt, kommt ein japanischer Salat auf den Tisch. Er gehört wie die zwei Gläser Ruinart-Champagner (einmal ein «R» Brut, einmal ein Rosé, den wir bevorzugen) und ein Dessert zum fixen Menü (130 Fr. pro Person). Der Salat besteht aus Süsskartoffeln, Gurken und Edamame, die mit einem Sesamöl-Wasabi-Dressing angemacht sind. Ein erfrischender Start.

Dann bringt die Kellnerin auch schon den Topf, den wir auf einer mobilen Herdplatte Made in Japan erwärmen. Der Kessel ist so dicht mit Konjakmehl-Nudeln, Tofu, Pak Choi, Sojasprossen oder Shitake-Pilzen gefüllt, dass wir den gelungenen Limetten-Miso-Fonds, in dem die Zutaten für einige Minuten aufgewärmt ­werden, zuerst kaum sehen. Es schadet also nicht, sich als Erstes ein paar Nudeln oder Gemüse aus dem Topf zu gönnen, um weiteren Komponenten Platz zu machen: In weiteren Schälchen befinden sich Kürbis, Fischbällchen, Crevetten (aus Vietnam), Lachs (aus Schottland) oder Rindshuft (aus der Schweiz).

Der Ablauf wird entscheidend

Weil wir Lust auf noch mehr ­Tierisches haben, weiten wir die Palette aus. Es gibt nämlich Supplements wie Jakobsmuscheln (5 Fr./St.) oder Hummerschwanz (25 Fr./St.). Wir wählen eine kleine Portion Wagyu-Entrecôte (45 Fr./50 g). Dramaturgisch machen wir mit dieser Bestellung einen Fehler. Das Wagyu, das wir medium rare aus dem Topf holen und so besonders zart ist, schmeckt mit der dazu ­servierten Sojasauce so gut, dass wir die Rindshuft danach nicht mehr anrühren.

Wir hätten wohl besser zuerst die Schälchen mit den fixen Komponenten ausgegessen und uns erst dann überlegt, ob wir ein Supplement mögen. Etwas unzufrieden hinterlässt uns der Basmati-Reis, die Stärkebeilage des Hot Pot. Er ist nicht nur recht trocken, ­sondern auch unpassend. Warum nicht japanischer Rundkornreis? Das Dessert, das wir in der Widder-Bar einnehmen, ist ein würdiger Abschluss: Es besteht aus Matcha-Profiterolles, die mit weisser Schokolade gefüllt sind – die ­perfekte Kombi zum Sake-Cocktail. Oishii!

Oishii

Rennweg 7

8001 Zürich

Tel. 044 224 25 26

www.widderhotel.com/essen-trinken/oishii/

Öffnungszeiten

Jeweils Mo–Sa

Early Dinner 18–20 Uhr, Late Dinner 20.15–23.30 Uhr

Bis 14.2.2020