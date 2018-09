Kenner & Schlemmer gehn auf die Wiesn

O’zapft is! Mit dem Oktoberfest findet eine zweihundertjährige, bayrische Tradition ja seit Jahren ihren Weg auch in die Schweiz. Am zentralsten Punkt von Zürich, dem Hauptbahnhof, bleibt im Rahmen der Züri-Wiesn während eines ganzen Monats kein Gaumen trocken. Im Festzelt im Zentrum: volle Bierkrüge, Schlagermusik und schunkelnde Gäste von Montag bis Sonntag.

Grund genug, dass auch Kenner und Schlemmer die Lederhosen montieren, sich an eine Festbank setzen und ein Mass Bier bestellen. Doch sollte man zum Gerstensaft auch etwas essen.

Bloss: Überzeugt das Brathendl mit seiner verführerisch braunen Poulethaut die beiden Tester mehr? Oder sind die Haxn mit Sauerkraut und Kartoffelstock der ultimative Boden, den es braucht, um danach zu bechern? Sehen Sie selbst!

