Modernes Pub mit Stil

Das boomende Gebiet beim ­Lochergut dehnt sich zunehmend Richtung Albisriederplatz aus. Jüngste Neueröffnung an der Badenerstrasse ist das Légère, Café, Bar und Restaurant in einem. Es befindet sich im ehemaligen Club Minirock und ist als Ganztagesbetrieb konzipiert – vom mexikanischen Bio-Café am Morgen bis zum ­Absacker zu später Stunde. So ist das Légère am Freitag und Samstag bis 2 Uhr offen. Sonntags wird gebruncht.

Die Geschäftsführer Fabio Kaiser und Florian Ramseyer verstehen ihr neues ­«Gastro-Baby» als modernes Pub, wo man den ganzen Tag essen und trinken kann. Hausgemachte Pies und Salate stillen den Hunger am Mittag; zwischendurch gibts Mac ’n’ Cheese oder Ofengemüse mit ­Joghurt.

Cocktails bis spät in die Nacht: Das Légère lebt Barkultur.

Abends ist das Angebot noch elaborierter – Kalbsbrisket mit Kaffeekruste (27 Fr.); Pork Belly mit Kabis und Apfel (23 Fr.). Auch zehn Signature-Cocktails (16 / 17 Fr.) gehören zum Angebot, ­darunter der «Brutalo». Die Zutaten? Scotch, Haselnusslikör und scharfer Chipotle-Honig.

Légère

Badenerstr. 281

8003 Zürich

Tel. 044 554 33 14

www.legerezurich.ch

Öffnungszeiten

Mi 8–24 Uhr, Do 8–1 Uhr,

Fr 8–2 Uhr, Sa 9–2 Uhr, So 9–17 Uhr