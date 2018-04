Outdoor-Bars: Vier Tipps

Chez Hugo



Der Basteiplatz nahe des Paradeplatzes ist eigentlich eine grosse Wiese. Dank dieser Bar (ehemals Hugo’s Biergarten) lässt es sich in dieser Oase zu einem Mittags-Salat oder später für einen Apéro länger verweilen. Grillmeister Singh brutzelt Pouletspiessli, und es gibt natürlich Hugo-Drinks. Eröffnung: Mittwoch, 2.5.

Basteiplatz, www.chezhugo.ch Bis 22 Uhr

Barfussbar

«Am Abend für Männer und Frauen» steht auf der Facebook-Seite. Seit mehr als ­ 20 Jahren wird abends aus der Frauen-Badi eine Freiluft-Bar für alle. Der erste «Tanz am Sunntig» findet am 29. April statt, egal wie das Wetter ist. Um die Musik kümmert sich DJ Minus 8, der bereits sieben Alben veröffentlicht hat. Offiziell eröffnet die Barfussbar aber erst am Donnerstag, 10. Mai.

Stadthausquai, www.barfussbar.ch

Kleine Freiheit

Es war ein Unort. Dieses Fleckchen Grün im Rank zwischen Central und Uni. Seit dort aber ein zur Bar umgebauter Container steht, ist das Weinbergpärkli zu einem fröhlichen Treffpunkt von Studis, Touris und Kreis-6-Bewohnern geworden. Zmorge gibts unter der Woche bis 11 Uhr, am Wochenende gar bis 16 Uhr. Zum Apéro am Abend werden Mezze serviert.

Weinbergstr. 30, www.kleinefreiheit.ch

Binz & Kunz

Kies, Container und kühle Drinks: Das Konzept, das auf dem Geroldareal funktioniert, hat letztes Jahr auch im Binz-Quartier Einzug gehalten. In der kleinen, gemütlichen Stadtinsel inmitten von Bürogebäuden und Lagerhallen serviert Fayad Moudi und sein Team Mezze und libanesische Spezialitäten vom Grill, an einzelnen Wochenenden wird tagsüber getanzt und gefeiert.

Räffelstr. 17, www.binzundkunz.ch

