Pop-up: Hier isst man wie in Mexiko-Stadt

Man spricht in der Stadt von «Michi Steiners Pop-up». Dabei hat der Regisseur von «Wolkenbruch» und anderen Filmhits nur am Rande mit dem temporären Lokal «Carlito’s Güey» (Güey heisst soviel wie «Hey Alter») an der Nordstrasse zu tun.

Die Lichtgestaltung stammt allerdings von ihm, und er ist sich auch nicht zu schade, für die Gäste Bier zu holen oder die Playlist zu wechseln. Federführend ist aber Steiners Partnerin, die gebürtige Mexikanerin Samantha Meier – gemeinsam mit Landsmann Carlos Alfonso Villa Navarro. Navarro hat früher im El Luchador im Kreis 5 gekocht; Meier stand lange am Tresen der Olé-Olé-Bar. Die beiden haben vor zwei Jahren schon mal ein mexikanisches Pop-up betrieben.

Die Sopa Azteca, die damals auf der Karte stand, ist zurück – eine Wunderbrühe aus klein gewürfelten Zwiebeln, Nachos, Frischkäse und Hoja Santa, einem mexikanischen Gewächs mit pfeffrig-anisartigen Geschmack. Limetten und verschiedene Chilisaucen sorgen fürs Finish. Die Suppe ist Teil eines Fünfgängers.

Zu diesem zählen auch mit Chorizo belegte Sopes aus blauem Mais (eine Art dicke Tortilla), im Säckchen geschmortes Rindfleisch, eine knusprige Tostada mit Ceviche sowie Samanthas Paletas (handgemachtes Fruchteis am Stiel). Das ist beste Hausmannskost, wie man sie sonst nur in den Fondas, den familiär geführten, mexikanischen Diners in Mexiko-Stadt, bekommt. Wie in den Fondas ist das «Agua de Jamaica», ein erfrischender Hibiskus-Tee, gratis.

Reservation und Infos

Do – Sa 19 Uhr Bis Ende September

69 Franken exkl. alkoholische Getränke

www.carlitosguey.ch