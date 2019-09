So isst du günstig am Mittag

Ein günstiges, warmes Zmittag ist zumindest im Zentrum von Zürich schwer zu finden. Jedenfalls dann, wenn man keine Lust auf Take-away-Food oder das Tagesgericht mit Teigwaren hat. Die magische Grenze liegt bei 20 Franken. Knapp darüber gibt es viele Angebote, darunter muss man sie suchen. Und wir wurden fündig! Am erfolgreichsten verlief unsere Recherche im Kreis 4 und 5, wo die Dichte an preiswerten Beizen am höchsten ist.

KosmosLagerstr. 104, 8004 Zürich

www.kosmos.ch

Der Lunch im Bistro des Kulturhauses kostet zwar 25 Franken; allerdings sind Suppe oder Salat sowie ein Liter Sprudelwasser inbegriffen. Das Getränk, das bei den anderen Lunch-Deals zusätzlich zu Buche schlägt, ist hier also bereits dabei. Ob Lachsfilet, Cordon bleu, Spätzli oder ein Gemüsecurry – die Karte bietet für alle etwas.

Vier LindenFreiestr. 50, 8032 Zürich

www.vze.ch

«Imbiss-Café» ist ein zu bescheidenes Wort für dieses Restaurant in Hottingen. Im Vier Linden des Vereins Zürcher Eingliederung, zu dem auch ein Reformhaus und eine Bäckerei gehören, bekommt man wochentags ein vegetarisches Biomenü inkl. Salat (kleine Portion 15.50 Fr., grosse 18.50 Fr.). Ob Dinkelbratling oder Randengratin – alles ist frisch und sättigend.

Lilly JoPfingstweidstr. 116., 8005 Zürich

www.lillyjo.ch

Ob Thurgauer Schweinsbraten mit Kartoffelgratin oder Tessiner Rindsgeschnetzeltes mit Polenta – die Menüs (19 Fr.) dieser Restaurantkette sind günstig und bestehen aus regionalen Produkten. Auch ein veganes Gericht steht jeweils täglich zur Verfügung – für schlappe 14 Stutz.

Kafi Für DichStauffacherstr. 141, 8004 Zürich

www.fuerdich.ch

In diesem familienfreundlichen Lokal bei der Bäckeranlage sind auch die Preise fair. Bester Deal am Mittag ist die warm servierte Spinat-Feta-Wähe mit einem knackigen Salat für 16.50 Franken.

SaigonSihlstr. 97, 8001 Zürich

www.saigon.ch

Asiatisches Essen ist günstig und dementsprechend beliebt. Doch irgendwann hat man das immer gleiche Red Thai Curry vom Buffet ­gesehen. Speziell und mal was anderes ist Banh Xeo, eine vietnamesische Crêpe, die es beispielsweise im Restaurant Saigon gibt. Sie besteht aus einem knusprigen Reisteig und wird von Gemüse und frischen Kräutern begleitet (18.50 Fr.). Eine leichte und überraschend nahr­hafte Mahlzeit.

Wirtschaft NeumarktNeumarkt 5, 8001 Zürich

www.wirtschaft-neumarkt.ch

Das Neumarkt steht für eine Reihe von Beizen, die jeden Tag einen Lunch inklusive Salat unter 20 Franken anbieten, die weit über die Pasta mit Tomatensauce hinausgeht. Für die täglich wechselnden Eintöpfe oder Ragouts, wie etwa jenes mit Kichererbsen, Auberginen und Sauerrahm (17.50 Fr.), pilgern wir jedenfalls gerne in die Altstadt.

Restaurant VulkanKlingenstr. 33, 8005 Zürich

www.restaurant-vulkan.ch

Mit Samosa, Linsensuppe, Frühlingsrollen und Salat stehen in diesem indischen Lokal gleich vier Vorspeisen zur Auswahl. Sie sind Teil mehrerer, täglich wechselnder, preiswerter Mittagesgerichte wie ­gebackenes Fischfilet (18.50 Fr.), Paneer in Erbsensauce (18 Fr.) oder Poulet-Eintopf (19.50 Fr.).