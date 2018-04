Stübli reloaded

Glühbirnen, Pastellfarben, Marmorelemente, Pflanzen – viele Lokale in Zürich setzen auf diese Einrichtungselemente. Nicht so die Bauernschänke. Die zurückhaltend aufgefrischte, neu eröffnete Beiz im Niederdorf will nicht «fancy» sein. Erst auf den zweiten Blick zeugen dänische, schwarze Pendelleuchten von einer neuen Ära, die im 100-jährigen Holzstübli begonnen hat.

Ein stadtbekanntes Trio führt die Schänke: Nenad Mlinarevic, «Koch des Jahres 2016», Gastrounternehmer Valentin Diem und Sommelier Patrick Schindler. Im Winter machte dieses Trio die temporäre Stadthalle zum Stadtgespräch, in der Bauernschänke führen sie nun ihre Arbeit fort – in Form eines entspannten Quartiertreffs mit Fine-Dining-Niveau und einem bestens informierten Personal. Als wir die Bedienung nach den Kräutern fragen, die im Sorbet enthalten sind (18 Fr., serviert mit bolivianischer Schoggi und Meringues), rappt sie die Antwort geradezu runter: Kerbel, Minze, Estragon, wenig Koriander.

Neben drei Desserts steht abends ein Dutzend wechselnder Gerichte zum Teilen zur Auswahl. Zwischen Vor- und Hauptspeise wird nicht unterschieden; die Reise geht bei dieser geschmacksintensiven, kräuterlastigen Küche vom Zürcher Markt bis nach Kopenhagen.

Da ist zum Beispiel eine Langustine (45 Fr.), die uns dank Algen und einem Sepiapüree sämtliche Geschmäcke des Meeres in den Mund torpediert. Oder eine süchtig machende Tomaten-Kräuter-Tunke mit caramelisierten Zwiebeln und Kresse (5 Fr.), die zu Brot gereicht wird. Die Kräuter-Vinaigrette des geschmorten Marktgemüses (24 Fr.) trinken wir direkt aus dem Teller, so köstlich ist sie. Bereits ein Klassiker, weil schon in der Stadthalle serviert, ist das Schweinebauchgröstel (24 Fr.), das an einer Sauce mit Miso als süss-­salzige Geschmacksbombe daherkommt. Ge­gessen wird das Fleisch von Hand, eingewickelt ist es in ein Kopfsalatblatt. Auch die Maistortilla füllen wir selbst – mit Pata-Negra-Backe. Die teure Taco (42 Fr.) dünkt uns allerdings etwas zu weich, Geschmack und Konsistenz spielen nicht so gut zusammen wie beim Gröstel. Wer hungrig ist, sollte nicht teilen, sondern mindestens zwei Teller für sich alleine ordern. Die Portionen sind nicht riesig – genauso wie das Platzangebot im Stübchen. Dank zusätzlichen Aussenplätzen dürfte sich die Situation bei schönem Wetter aber etwas entspannen.

Rindermarkt 24

8001 Zürich

Tel. 044 262 41 30

www.bauernschaenke.ch

Mo–Fr 11.30–14 / 18–24 Uhr, Sa 18–24 Uhr

Wir empfehlen vorzeitige Reservierung

Abend: Speisen von 15 bis 45 Franken



(Tages-Anzeiger)