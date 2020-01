Täglich wartet ein Aperitivo

Klassische Ristoranti gibt es in Zürich bekanntlich wie Sand am Meer. Unkomplizierte Mischbetriebe aber, wie sie in Italien häufig sind, existieren praktisch nicht. Orte nämlich, wo man sich morgens einen Espresso und ein Cornetto gönnt, mittags für einen Teller Pasta oder ein Panino zurückkehrt oder aber den frühen Abend bei einem Drink und Aperitivo-Häppchen verstreichen lässt.

Im Gegensatz zu vielen anderen Betrieben in Zürich, wo man unter einem «Aperitivo» ein Schälchen ranziger Erdnüsse versteht oder dazu genötigt wird, Bio-Oliven und Sauerteigbrot mit Hummus zum Preis eines Mittagessens zu bestellen, bringt der Salotto die wahre italienische Apéro-Kultur nach Zürich. Im Bistro mit Bar und Take-away zwischen Stauffacher und Bezirksgebäude sind Häppchen, die täglich (ausser sonntags) zwischen 17 und 20 Uhr serviert werden, gratis.

Berechnet werden nur die Getränke (Franciacorta 15 Fr., Aperol Spritz 12 Fr., kalabrische Rotweine ab 8.50 Fr./Glas). Il Salotto, benannt nach dem italienischen Wort für «Wohnzimmer», verströmt auch sonst viel Italianità: Das Licht ist, wie in den guten Lokalen in Italien, sehr hell, es gibt keine Tischtücher, und viele Gäste – ausschliesslich Italienerinnen und Italiener – sitzen allein an der Bar.

Dort stehen die frisch zubereiteten Snacks bereit: frittiertes Gemüse, Salami piccante oder warme Crostini, die mit fein geschnittenen Auberginen, getrockneten Tomaten oder Tessiner Käse belegt sind. Highlight sind die sogenannten Zafarani cruschi; längliche, süsse Peperoni, getrocknet und überraschend knusprig. Die süditalienische Spezialität sei vor allem in der Basilicata bekannt, erklärt Francesco Ferrara, den alle Ciccio nennen.

Er habe lange im Tessin gelebt, erzählt der Gastgeber weiter. Seit 47 Jahren ist der Kalabrese in der Hotellerie und Gastronomie tätig und hat in Lugano unter anderem die Osteria Da Ciccio geführt. Auch ein Kochbuch hat der im Tessin und Italien bekannte Koch veröffentlicht. Es ist also ein Glücksfall, dass man sich in Zürich von diesem Profi verköstigen lassen kann. Dass er ein Profi ist, beweist nicht nur die Pastaportion mit einer sämigen Sauce mit Tomaten und Scamorzakäse, sondern auch die Art und Weise, wie wir sie serviert bekommen: unkompliziert auf drei Teller verteilt, weil wir zu dritt sind. Pro Person kostet das 13.50 Fr. – inklusive eines Salats mit Farro (Dinkel) an Ciccios Spezialsauce mit rotem Balsamessig.

Verschiedene Essig- und Öl-Sorten, aber auch Teigwaren, Weine oder Süssigkeiten lassen sich im kleinen Delikatessladen kaufen, der nahtlos an das kleine Bistro anschliesst. Der Kreis 4 hat definitiv einen neuen Italo-Hotspot.

Il Salotto

Badenerstr. 79

8004 Zürich

Tel. 044 242 79 79

www.ilsalottozh.ch

Öffnungszeiten

Mo–Fr 7–22 Uhr,

Sa 9–22 Uhr



Mix zwischen Bar und Restaurant

Penisola

Ankerstr. 38 8004 Zürich

www.lapenisola.ch

Eigentlich eine Paninoteca – mittags stehen die Leute bis draussen für frisch zubereitete Panini oder Piadine Schlange –, hat sich die Bar dieses kleinen Lokals tagsüber als beliebter Quartiertreffpunkt etabliert. Nachmittags trinkt man hier einen Espresso oder ein Bier.

Vineria Centrale

Neugasse 42 8005 Zürich

www.facebook.com/VineriaCentrale

Dieser gemütliche, manchmal etwas zu volle Ort bei der Langstrasse pflegt seit einiger Zeit jeweils am Donnerstag und Freitag einen Aperitivo Italiano. Dieser ist gratis, dafür zahlt man für die Getränke 2 Franken mehr. Auch mittags wird man verköstigt – mit jeweils drei verschiedenen, täglich wechselnden ­Gerichten.

Incontro

Talacker 50 8001 Zürich

www.barincontro.ch In der Weinbar, die vor allem von Geschäftsleuten aus den umliegenden Banken besucht wird, gibts mittags Lasagne, Parmigiana oder Piadina; abends werden zu den Drinks Oliven und Bruschette serviert. Ein umfangreicher Aperitivo steht nicht mehr auf der Karte, lässt sich aber für grosse Gruppen vorbestellen.

Canzoniere

Kanzleistr. 84 8004 Zürich

www.canzoniere.co

In den Räumlichkeiten der ehemaligen Quartiervideothek Sphinx befindet sich seit Jahren ein sympathischer, italogriechischer Mischbetrieb aus Bar, Weinhandlung und Restaurant. Besonders gut sind hier die Salate und die Parmigiana. Regelmässig finden auch Konzerte statt.