Unscheinbar, aber unverschämt gut

in ambitioniertes Restaurant an seinem Mittagsangebot zu messen, ist eigentlich ziemlich unfair. Die Convivio-Küche zeigt bei unserem wegen Grippe und Terminkollisionen auf einen Dienstagmittag verschobenen Testessen aber derart gute Leistungen, dass sich das schlechte Gewissen in eng gesteckten Grenzen hält.

Die Pastinakensuppe (beim Menü inklusive, einzeln 10 Fr.) ist wunderbar schaumig und liegt geschmacklich genau an der richtigen Stelle zwischen erdig und dezent süsslich. Obendrauf gibts noch ein wenig Haselnussöl für die nussige Note. Natürlich ist diese Suppe keine Zauberei, aber sie zeigt exemplarisch, wie sorgfältig das Team von Küchenchef Jérôme Baschung arbeitet. Dazu gibts hervorragendes Brot mit rustikaler Kruste und schön feuchtem Innerem.

Wer den dreigängigen Businesslunch für 46 Franken bestellt, kann zwischen vier Vorspeisen wählen. Wir probieren das geräucherte Felchenfilet mit Meerrettich, Randen und Nüsslisalat (einzeln 16 Fr.). Der Fisch ist von bester Qualität, fest und mild, der Nüssler ein kräftiger Freilandsalat mit herrlichem Aroma. Nur etwas mehr Schärfe vom zurückhaltend eingesetzten Meerrettich hätten wir uns gewünscht.

Weiter gehts im Businesslunch mit zartem Kalbsschulterbraten vom Premium-Metzger Holzen mit Risotto und Wurzelgemüse. Auch hier stimmt fast alles: zartes Fleisch, knackiges, aber nicht hartes Gemüse und ein körniger, leicht flüssiger Risotto, dem eine Portion Parmesan allerdings gutgetan hätte. Die als vegetarischer Hauptgang des Mittagsmenüs angebotenen Feigen-Brie-Ravioli (22 Fr.) mit Chicorée und Baumnüssen überzeugen uns mit dünnem, bissfestem Teig, geschmackvoll-cremiger Füllung sowie schönem Zusammenspiel von süssen Feigen und leicht bitterem Chicorée.

Die Griessschnitte zum Abschluss des Business­lunchs verdient die Höchstnote: Sie ist nur leicht gesüsst und knusprig gebräunt, begleitet wird sie von Mascarponecreme, fruchtigem Birnengel und pochierter Birne. Der Einzelpreis von 8 Franken ist für diese Köstlichkeit fast schon ein Scherz.

Abends sind die Preise etwas gehobener, aber immer noch sehr moderat. Auf der Karte stehen unter anderem Eglifilets mit Rauchschinken, Petersilienwurzel, Risotto und Krautstiel (40 Fr.) oder Stunden-Ei mit Kartoffel, Spinat, Stachys, Wintergemüse und Champignons (32 Fr.).

Am Service unter der Leitung von Mitinhaberin Nadine Bielitz könnte sich mancher Betrieb in der Stadt ein Beispiel nehmen.

Rotwandstr. 62, 8004 Zürich

Tel. 043 322 00 53

www.convivio

Di–Fr 11.30–14 Uhr und 18.30–24 Uhr, Sa 18.30–24 Uhr

Vorspeisen 13–22 Franken, Hauptspeisen 32–52 Franken

Mittagsmenü 22–27 Franken, Businesslunch 46 Franken

(Züritipp)