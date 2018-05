Wie schmeckt der 250-Franken-Hotdog aus Zürich?

Wienerli ins Brot, Sauce drüber – so einfach geht Hotdog. Dies denkt zumindest, wer die Luxusvariante von Happy Souls noch nicht kennen gelernt hat. Ihre Version des US-Fast-Food-Klassikers enthält edles japanisches Rindfleisch, Trüffel und Champagnerschaum.

Seit 2016 bietet das Cateringunternehmen die Spezialität an Street-Food-Märkten an, noch bis Ende Mai bekommt man den speziellen Gaumenschmaus auch im Péclard-Betrieb Pic-Chic an der Bahnhofstrasse.

Dekadent oder sein Geld wert? Wie finden Kenner & Schlemmer den aussergewöhnlichen Hotdog, der so teuer ist wie sonst ein ganzes Abendessen im Gourmettempel?

(Tages-Anzeiger)