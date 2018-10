Der Berlin-Eroberer ist zurück –mit einem Pop-Up-Restaurant

Er würde gern mal mit Gérard Depardieu zu Tisch sitzen, hat Till Bühlmann einst einer Berliner Journalistin erzählt. Und dass er am liebsten Spaghetti carbonara esse. Nicht genug: Der Küchenchef gab in der deutschen Hauptstadt, wo er einen «Michelin»-Stern sein Eigen nannte, auch zu Protokoll, dass die Ruhe der Natur ihn zu seinen Gerichten anrege. Klingt, Pardon, ein wenig seltsam. Umso mehr fragt es sich, wie solches schmeckt.



Seit einigen Wochen steht Bühlmann, der in Zürich schon bei Antonio Colaianni gearbeitet hat, wieder bei uns am Herd. Am Kreuzplatz bietet er eine täglich wechselnde, den saisonalen Produkten und der französischen Tradition verpflichtete Küche an. 50 zu 5 heisst sein Lokal, weil 50 Plätze zur Verfügung stehen und er dort bis Ende Jahr insgesamt fünf Monate kochen wird. Was danach kommt, ist noch offen.



Kürbis mit Johannisbeeren und ein paniertes Ei



Wie auch immer man zu Pop-ups steht - schauen wir doch darauf, was bei Till Bühlmann in betont lockerem Ambiente so serviert wird: In guter Erinnerung geblieben ist ein Stück geschmorter Kürbis auf Rucola, kombiniert mit gerösteten Kürbiskernen und cremigem Burrata. Weshalb? Weil Johannisbeeren das Gericht perfektionieren. Beisst man auf die Beeren, platzen sie und geben sogleich ihre liebliche Säure frei. Das ist ebenso effektvoll wie der sogenannte falsche Kaviar aus der Molekularküche, aber einfach viel besser.



Gut gefallen hat ein «Onsen-Ei» mit leicht herben Schwarzwurzeln, einem Hauch von Vanille und in einem passenden Dressing gewendeter Brunnenkresse. Der besondere Dreh hier: Besagtes Ei ist paniert und frittiert worden - und trotzdem ist das Eigelb noch beinahe flüssig.



Nicht einfach nur ein Ei: Onsen-Ei mit Brunnenkresse. Bild: Fabienne Andreoli

Ein weiteres unprätentiöses Tellerchen gefällig? Wie man geschickt mit Bitterkeit hantiert, zeigt die Kombination von Artischocke, Rucola, Zucchetti und Majoran. Ein Kartoffelespuma, also ein Schaum aus besagter Knolle, hält diese Kreation zusammen und erdet sie. Viel Bodenständigkeit schliesslich auch bei den Rindsfiletwürfeln mit Steinpilzen, gekräuterten Brotbröseln und einem formidablen Ochsenschwanz-Jus. Da ist man richtig froh, dass die freundliche Bedienung auf Wunsch nochmals etwas von der hausgemachten Focaccia bringt, um den Teller auszuputzen.



Die Gerichte sind – dies als Warnung – eher knapp portioniert. Und weil sie sehr langsam getaktet an den Tisch gebracht werden, schafft man problemlos drei der beschriebenen Teller - und noch ein Dessert obendrauf. Etwa eingelegte Äpfel mit Minze. Zu zweit kommt man am Ende des Abends dann doch auf die typisch zürcherischen 220 Franken fürs Znacht. Angekommen, kann man sagen.



Zollikerstr. 6

Tel. 044 382 82 89

Mo bis Fr, 12–14 Uhr und 19–23 Uhr

Dauer des Pop-ups: bis Ende Jahr



(Züritipp)