Wo es den besten Spargel der Region Zürich gibt

Spargel kochen leicht gemacht

Kauf:

Spargeln möglichst frisch einkaufen (am besten im Hofladen) und schnell verarbeiten. Tipp: in einem feuchten Geschirtuch einschlagen, dann bleiben sie länger frisch.



Lagerung/Vorbereitung:

Bevor man die Spargeln schält, gut waschen. Danach mit einem Spargelschäler unterhalb des Köpfchens ansetzen und mit leichtem Druck die härtere Schale entfernen. Im unteren Drittel darf etwas mehr weg; dort ist die Schale holzig.



Zubereitung:

Für die klassische Zubereitung von Spargel kommen folgende Zutaten ins Kochwasser:

- Salz

- eine gute Prise Zucker

- ein Spritzer Zitronensaft

- ein Löffel Butter

Alle Zutaten in einen ausreichend grossen Topf geben und das Wasser zum Kochen bringen. Anschliessend den Spargel hineinlegen und bei schwacher Hitze 15–20 Minuten gar ziehen lassen. Je nach Dicke der Stangen kann die Garzeit variieren.