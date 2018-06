Zmorge-Plus für 98 Franken – Zürichs teuerster Brunch im Test

Sonntags ausschlafen – und dann den Zmorge gleich mit dem Mittagessen verbinden. Der Brunch auswärts gehört nun schon seit vielen Jahren zur Zürcher Gastronomie.

Doch die Unterschiede zwischen den einzelnen Restaurants sind gross: So bekommt man in der Ziegelhütte in Schwamendingen besonders auserlesene Produkte, im Fork & Bottle trinkt man Bier dazu, im Hiltl «brönscht» man fleischlos.

Kenner & Schlemmer haben sich nun aber für den teuersten Brunch der Stadt entschieden: Er ist im noblen Dolder Grand zu haben – und ist ungemein beliebt. Die fast zweihundert Plätze (mit bester Aussicht auf die City) sind praktisch jedes Wochenende komplett ausgebucht. Ist das erstaunlich bei einem so stolzen Preis von 98 Franken? Oder lohnt sich die Sache eben doch?

Was man bei der luxuriösen Brunch-Variante alles bekommt und wie Qualität und Ambiente sind, testen Kenner & Schlemmer (Video oben).





(Tages-Anzeiger)