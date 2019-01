Zürichs Marroni im Test

Am Bellevue, am Paradeplatz und an vielen weiteren Stellen in der Stadt findet man wieder Marronistände. Für die dampfende Herbst- und Winterdelikatesse stehen die Zürcherinnen und Zürcher auch gerne mal Schlange. Wo sich das Warten auf die Marroni besonders lohnt, verraten Kenner & Schlemmer im Video.





(Tages-Anzeiger)