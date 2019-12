Zürichs beste Popup-Beizen für den Winter

Rosa Pulver



Das Rosa Pulver auf dem Winterthurer Zeughaus-Areal ist zugegebenermassen kein richtiges Winter-Pop-up: Es entstand im Sommer aus dem Restaurant Fritz Lambada, das bis vor ­kurzem im 23. Stock des Roten Turms in ­Winterthur beheimatet war. Weil das Konzept des Rosa Pulver Anklang fand, wird es vorerst bis Januar 2020 weiterbetrieben. Das Angebot umfasst Gerichte zum Teilen, bei denen uns nicht nur Desserts wie Magenbrot mit Hagebutte oder Zuckerwatte mit dehydriertem ­Sauser überzeugen.



Zeughausstr. 52, 8400 Winterthur

Di–Sa ab 17.30 Uhr (Küche bis 21.30 Uhr) Teller 5–26 Franken

www.rosapulver.ch



Good Panda



Bis Ende Dezember macht das Streetfood-­Unternehmen Panda Buns halt in der Gelateria di Berna. Über die Gasse werden taiwanische Hefeteigbrötchen verkauft, die mit Schweinefleisch oder Kimchi gefüllt sind. Auch eine ­vegane Variante mit Auberginen ist erhältlich. Zum Trinken gibts Apfelpunsch und Negroni.



Weststr. 196, 8003 Zürich

Mi–Sa 17–22 Uhr Ab 8 Franken

www.pandabuns.ch



Anoah



Noch gibt es wenige freie Plätze: Das vegane Pop-up Anoah, das vom 19-jährigen Koch Noah Rechsteiner, der vor einem Jahr seine Lehre im Hotel Widder abschloss, betrieben wird, ist noch bis zum 22. Dezember geöffnet. Ob eine Chicoree­variation oder getrüffelter Rotkohl­risotto – hier wird entspannt vegan gekocht.



Brauerstr. 37, 8004 Zürich

Mi–Sa 19–23 Uhr 5 Gänge 90 Franken

www.anoah.ch



Carlito’s Güey



Das mexikanische Lokal auf Zeit geht in die zweite Runde. Nach einer Spätsommer-Edition wartet vom 14.–21. Dezember eine Ausgabe für Amigas und Amigos weihnächtlicher Dinner. Das Menü umfasst fünf Gänge wie Mole Amarillo (traditionelle Sauce) oder Chile Relleno (gefüllte, pikante Chile-Schoten) und andere Hausmannskost.



Adresse auf Anfrage

79 Franken (exkl. Getränke)

www.carlitosguey.ch

Cave Populaire



Ein junges Kollektiv aus neun Personen mit Pop-up-Erfahrung macht diesen Winter mit einer Bar und einem Restaurant den Kreis 4 unsicher. Ab dem 29.11. bis Ende Februar stehen im ehemaligen Garbo die Jungköche Julien Mühlebach und Jonas Leonhardt am Herd. Auf Wunsch bereiten sie Überraschungsmenüs zu; das Essen ist ehrlich und bodenständig (Rindskopfbacke mit Kartoffeln und Weisskohl). Dazu werden Weine von Paul Blume gereicht. Der Cave Populaire soll ein Ort sein, an dem man in kalten Nächten gut aufgehoben ist.



Bäckerstr. 62, 8004 Zürich

Mi und Do 18–24 Uhr, Fr / Sa 18–2 Uhr

Nur Barzahlung, Hauptspeise ca. 28 Franken

www.cavepopulaire.ch