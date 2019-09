Alles andere als eine Schnapsidee

Pascal Haag ist auch bekannt als «Leaf to Root»-Koch. Als Rezeptentwickler, der auch viele Profis in der vegetarischen und veganen Küche weiterbildet, war er beim gleichnamigen Schweizer Kochbuch beteiligt. Es gilt mittlerweile als Standardwerk und zeigt ausführlich, was man aus «Gemüseabfällen» wie Kraut, Strunk, Schale, Samen oder Wurzeln, die viele auf den Kompost werfen, in der Küche alles anstellen kann.

Am Montag wird der Pascal Haag im Ziegel oh Lac beim Anlass «Kraut mit Rüebli» des Schnaps Forums Häppchen vom Blatt bis zur Wurzel zubereiten, die zu Gemüsedestillaten passen. Passend zu einem Rüeblischnaps bereitet der Koch Karotten inklusive Kraut mit Gerste zu; zum Einstieg gibts einen frischen Drink auf Gurkenschalenbasis mit Limettensaft und Ingwerschnaps. Dazwischen lassen sich auch andere Gemüseschnäpse aus Fenchel oder Kartoffeln verkosten; für ganz Mutige gibts sogar Bärlauch - oder Knoblauchdestillate.

Gegen Foodwaste: Pascal Haag schrieb ein Standardwerk für die vegetarische und vegane Küche. Foto Sylvan Müller

Pascal Haag hat darauf verzichtet, passend dazu ganze Knoblauchknollen zu verarbeiten (auch wenn sich aus dem Knoblauch-Grün ein Öl-Auszug herstellen lässt!). Dafür wird er sein Schoggi-Randen-Mousse mit süssen Randenblättern servieren. Die Mousse harmoniert perfekt zu einem Randenschnaps.

Ziegel Oh Lac

Seestrasse 407, 8038 Zürich

Tel. 044 481 62 42

www.ziegelohlac.ch

Preise

110.- für Nichtmitglieder,

80.- für Mitglieder des Schweizer Schnaps Forum



Die Verkostung inkl. Gemüse-Häppchen findet statt am Mo. 30.9. Start: 18.30 Uhr

Eine verbindliche Anmeldung ist erbeten an sekretariat@schnapsforum.ch;

die Teilnahmegebühr muss im Voraus überwiesen werden