Das ist mehr als Ginger Ale

Wer jemals zwischen Weihnachten und Neujahr schwanger war, weiss, wie hart es sein kann, Familienschläuche und Silvesterpartys nüchtern zu überstehen. Doch nicht nur für Schwangere, auch für alle anderen, die keinen Alkohol trinken, sind gute Zeiten angebrochen. Ob Schaumweine, IPA-Biere oder Ginsorten ohne Alkohol – die Alternativen werden immer vielfältiger.

Denn der Getränkemarkt rüstet sich gerade für eine Generation, die immer weniger trinkt und genug hat von den ewig gleichen Softgetränken wie Fanta, Ginger Ale oder Sprite. Dieser Trend spiegelt sich auch bei lokalen Getränkeherstellern. Mit Zobo, Samuels Schorle oder der Kombuchamarke Nycha sind im Raum Zürich gleich mehrere Unternehmen entstanden, die hochwertige Getränke aus natürlichen Zutaten und wenig Zucker herstellen.

Self-made Getränke

Dass solche Produkte immer mehr An­hänger finden, ist auch Gastronomen wie Jörg Waldt­haler von der Wirtschaft zur Au zu verdanken. Ihm ist es wichtig, «dass sich auch Enthaltsame wohlfühlen und eine grosse Auswahl finden, die über das übliche Angebot hinausgeht», sagt er. So findet man in der Wirtschaft zur Au Getränke von Zobo und Co. sowie hausgemachten Eistee, was mittlerweile auch an anderen Orten Standard ist. Einige ­Restaurants, etwa die Bauernschänke, machen gar sämtliche Softdrinks selbst. Dazu gehören Shrubs; essiggesäuerte Fruchtsirups.

Noch einen Schritt weiter geht das Restaurant Jakob in Rapperswil. Gärgetränke wie Holunder-Kombucha oder ein Tannenaufguss mit Lupinentee sind Teil einer alkoholfreien Essensbegleitung. Eine solche gibt es auch im Restaurant Anoah von Noah Rechsteiner. Der Jungkoch hat in seinem veganen Pop-up, das diese Woche zu Ende geht, das Menü auf Getränke mit null Prozent Alkohol abgestimmt: Zum Rotkohl-Trüffel-Risotto gabs Hibiskus-Kombucha, zum veganen Tatar Rosmarinlimo. Die Nachfrage habe er unterschätzt, sagt Rechsteiner. «Es gab Abende, da bestellte fast die Hälfte eine Begleitung ohne Alkohol.» Wichtig sei, dass man die Gäste nicht langweile, «ein paar Fruchtsäfte servieren geht natürlich nicht».

«Die Leute wollen Abwechslung.»Tobias Buholzer

Ähnlich sieht es Gourmetkoch Tobias Buholzer, der in der Rose Rüschlikon auch ein alkoholfreies Pairing anbietet. «Die Leute wollen Abwechslung.» Sein Menü lässt sich mit Reis-Mandel-Wasser mit Orangenzeste und Ingwer oder einem Rauchtee mit Agave und Sauerkirsche geniessen. Das Sättigungsgefühl, das solche Säfte auslösen können, sowie die hohe Konzentration an Süsse und Säure seien bisweilen eine Herausforderung. Besonders gute Erfahrung mache er mit Flüssigkeiten auf Teebasis. «Diese», sagt er, «sind auch abwechslungsreich, was die Aromen angeht.»

Lokale mit alkoholfreier Begleitung

Die Rose

Dorfstr. 42, 8803 Rüschlikon

www.die-rose.ch

Anoah

Brauerstr. 37, 8004 Zürich

Bis 21.12. Achtung, nur noch wenige Plätze

www.anoah.ch

Jakob

Hauptplatz 11, 8640 Rapperswil

www.jakob-rapperswil.ch