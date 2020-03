Das läuft diese Woche im Kino

7500

Thriller von Patrick Vollrath, D/A 2019; 92 min.



Der Notfallcode 7500 steht für Flugzeugentführung. Bei einem Flug von Berlin nach Paris stürmen islamistische Terroristen das Cockpit und töten den Piloten; der amerikanische Co-Pilot (Joseph Gordon-Levitt) kann sie zurückdrängen und aussperren. Nun versuchen die Terroristen mit allen Mitteln, zurück ans Steuer zu kommen. Da finden sie heraus, dass sich die Freundin des Co-Piloten auf demselben Flug befindet.



Der Handlungsort beschränkt sich fast vollständig auf das Cockpit, und die Handlung verläuft weitgehend in Echtzeit. Das sorgt für Spannung. Allerdings merkt man, dass viel improvisiert wurde – es gibt ein paar Leerläufe. Trotzdem ärgerlich, dass in den Zürcher Kinos nur die deutsche Synchronfassung läuft. (ggs)



Arena



Der neue Film mit Joseph Gordon-Levitt: «7500». Video: YouTube/Universum Film

About Endlessness

Tragikomödie von Roy Andersson, S/D/No/F 2019; 78 min.



Leichenblasse Figuren, die mit sich und ihrem Schicksal hadern – das ist die Welt des schwedischen Regisseurs Roy Andersson. Mit statischer Kamera fängt er in seinem jüngsten Werk einen Ehekrach an der Fischtheke, einen Priester in der Glaubenskrise oder ein über dem kriegszerbombten Köln schwebendes Liebespaar ein.



Mit fröhlichen Menschen hat Andersson sonst ja nicht viel am Hut. Aber in dieser Abfolge von Tableaus hat der preisgekrönte Schwede auch mal Platz für tanzende Teenager. Ein kleiner Hoffnungsschimmer in einer aschgrauen Welt, die unter den Folgen des Zweiten Weltkriegs zu ächzen scheint. Allerdings waren Anderssons Werke auch schon verstörender. (zas)



Houdini



Der neue Film von Roy Andersson: «About Endlessness». Video: YouTube/Xenix Film

Bloodshot

Comicverfilmung von David Wilson, USA 2020; 110 min.



Soldat Ray Garrison (Vin Diesel) wird durch Nanotechnologien zu einem unsterblichen Supermann umfunktioniert. In dieser Form macht er sich als kampflüsterne Marionette nützlich für ein paar Wissenschaftler, die nicht von rein humanitären Gedanken geleitet sind.



Regisseur Dave Wilson, der bisher vor allem Spezialeffekte machte («Avengers: Age of Ultron»), bemüht sich bei seiner Comicverfilmung erfolgreich, die Action schick futuristisch zu halten; ähnlich gut sehen die digitalen Effekte aus, die tatsächlich der Unterhaltung dienen, nicht bloss der Angeberei. (SZ)



Abaton, Arena, Capitol



Futuristische Comicverfilmung: «Bloodshot». Video: YouTube/Sony Pictures Releasing Schweiz



Color Out of Space

Horrorfilm von Richard Stanley, USA/Mal/P 2019; 111 min.



Nathan (Nicolas Cage) lebt mit seiner Familie auf einem Bauernhof und züchtet Alpakas. Eines Nachts knallts, und neben dem Haus liegt ein Meteorit. Der ist bald wieder verschwunden – aber er hinterlässt eine pinke Strahlung, die die Vegetation färbt und das Grundwasser verseucht.



Der Südafrikaner Richard Stanley wurde Anfang der 90er mit trashigen Horrorfilmchen zum Kultregisseur. Ähnlich schräg ist dieses Comeback, die Adaption einer Lovecraft-Kurzgeschichte: Der Film ist ein Farbentrip mit schwarzem Humor, viel Gefluche, schleimigen Monstern und einem schrillen Nicolas Cage. In einer Nebenrolle tritt Tommy Chong als zugekiffter Waldschrat auf. Mit anderen Worten: Beste Unterhaltung. (ggs)



Riffraff, Fr/Sa 23 Uhr



Horrorfilm mit Nicolas Cage: «Color Out of Space». Video: YouTube/RLJE Films

Emma

Kostümfilm von Autumn de Wilde, GB 2020; 125 min.



England im frühen 19. Jahrhundert. Emma (Anya Taylor-Joy) ist schön, klug und reich – und gelangweilt. Also verkuppelt sie die Bewohner ihres Dorfes. Gegen deren Willen und mit mässigem Erfolg. Ihr jüngstes Projekt: die unbedarfte Harriet (Mia Goth) mit dem Dorfpastor (Josh O'Connor) zusammenzubringen.



Das Regiedebüt der Rock-Fotografin Autumn de Wilde ist eine ausgesprochen gelungene Adaption des Jane-Austen-Romans. Stylisch, temporeich, modern und ganz im Geiste der Vorlage. (SZ)



Arena, Arthouse Piccadilly, Capitol



Die Verfilmung eines Jane-Austen-Romans: «Emma». Video: YouTube/Universal Pictures Switzerland

Die Känguru-Chroniken

Komödie von Dani Levy, D 2020; 92 min.



Der Künstler Marc-Uwe (Dimitrij Schaad) hat einen untypischen Mitbewohner: ein kommunistisches Känguru (Stimme: Marc-Uwe Kling), das Schnapspralinen und Nirvana liebt. Gemeinsam kämpfen die beiden in Berlin gegen einen Bauunternehmer und die Nazis.



Der Schweizer Regisseur Dani Levy hat aus der erfolgreichen «Känguru»-Reihe des Autors Marc-Uwe Kling einen Film gedreht. Für Kinder ist es eine comicartige Kampf-gegen-Bösewicht-Geschichte geworden, für Erwachsene eine Kapitalismus-Dystopie und ein Film gegen rechte Politik und Gentrifizierung. Süffiges Unterhaltungskino, von dem alle was haben. Der Plot ist aber etwas gar plakativ geraten. (tiw)



Abaton, Arena, Capitol, Riffraff



Verfilmung der Känguru-Chroniken: «Die Känguru-Chroniken». Video: YouTube/Filmcoopi Zürich



Onward Von Dan Scanlon, USA 2020, 114 min.



Zu seinem 16. Geburtstag bekommt ein ängstlicher Elf (Stimme: Tom Holland) einen Zauberstab, um den verstorbenen Vater zu beschwören, den er nie gekannt hat. Das gelingt leider nur von den Füssen bis zum Gürtel. Das können der Ängstliche und sein unerschrockener Bruder (Chris Pratt), ein Fantasyspielsüchtiger, natürlich nicht so stehen lassen.



Der Film spielt in einer Welt von Zauberwesen, die aus Bequemlichkeit auf Technik umgesattelt haben: Die höchst aggressiven Pixies fahren Motorrad, der Zentaurpolizist Auto, und räudige Einhörner wühlen in Mülltonnen. Das ist unterhaltsam, aber nie so originell und beglückend wie «Zootopia» oder «Missing Link». (bod)



Abaton, Arena, Capitol, Corso, Houdini



Der neue Pixar-Film: «Onward». Video: YouTube/Disney Schweiz



La vérité

Tragikomödie von Hirokazu Kore-eda, F/Jap 2019; 106 min.



Die Schauspieldiva Fabienne (Catherine Deneuve) veröffentlicht ihre Memoiren. Mit der autobiografischen Schönfärberei verärgert sie aber die Tochter (Juliette Binoche), die mit ihrem Mann (Ethan Hawke) aus New York angereist ist. Dass Fabienne gerade in einem Film mitspielt, der von einem absurden Mutter-Tochter-Konflikt handelt, trägt auch nicht gerade zur Entkrampfung der Lage bei.



Im ersten französischsprachigen Film von Hirokazu Kore-eda («Shoplifters») steht einmal mehr die Familie im Zentrum: Wie viel Wahrheit, wie viel Lüge verträgt es in diesem sensiblen Geflecht? Und wie erträgt man eine fast krankhaft narzisstische Mutter? Die leichtfüssige Tragikomödie ist ganz auf Catherine Deneuve zugeschnitten, die in ihrer mit süffisanten Bösartigkeiten gespickten Rolle richtig aufblüht. (zas)



Arthouse Alba, Kosmos



Hirokazu Kore-eda hat mit Catherine Deneuve gedreht: «La vérité». Video: YouTube/cineworxfilmverleih