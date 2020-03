Das neue Restaurant der Queen of Pasta

Ohne den Tipp eines prominenten Künstlers hätten wir dieses Bijou im Uniquartier wohl nicht so schnell entdeckt: Yello-Musiker Boris Blank hat uns per Mail auf La Fontana aufmerksam gemacht. Seine Frau und seine Tochter, schrieb er, hätten ein Take-away-Geschäft eröffnet.



Der Name Fontana dürfte Zürcher Gourmets geläufig sein: Blanks Frau Patrizia Fontana ist die Queen of Pasta. An der Scheuchzerstrasse, nicht weit vom neuen Take-away entfernt, produziert sie handgemachte Teigwaren und betreibt einen italienischen Comestibles-Laden. Bei La Fontana ist Olivia Geschäftsführerin, und so ist das neue Lokal eine Erweiterung des Familienbetriebs. Das geschmackvolle Interieur mit Plakaten und Wandmalereien, die eigens für den Ort von einem ungarischen Künstler gestaltet wurden, sticht sofort ins Auge. Auch hier gibt es eine kleine Lebensmittelabteilung, wo man sich mit Salami aus Siena, Wein von Blanks Yello-Partner Dieter Meier oder hausgemachtem Sugo eindecken kann.



Teller der Queen of Pasta: Ravioli im La Fontana. Foto: Sabina Bobst



Mittags herrscht Hochbetrieb. Statt das Essen mitzunehmen, lassen sich die meisten Gäste an den kleinen Tischen nieder. Je nach Platz hat man Sicht auf die offene Küche, wo Koch Antonio Zanghi und sein Team die Lunchgerichte zubereiten. Die Focacce (13 Fr.) und Pizze (7 Fr./Stück) mit fantasievollen Belägen wie Polpette, Randen oder Ziegenkäse wechseln täglich, dazu kommt ein Salat und ein Tagesgericht.



Für die Pizza sind wir zu spät



Das können frische Ravioli aus Patrizia Fontanas Manufaktur, aber auch mal ein lauwarmer Salat sein. Einen solchen ordern wir beim Testbesuch. Er ist orientalisch angehaucht, lauwarm und enthält Bulgur, schwarze Linsen, Ziegenkäse, Mandeln und Frittata-Stückchen vom Vortag. Für Säure sorgen winzige Stückchen eingelegter Zitronen. Genauso stellen wir uns einen einfachen und unkomplizierten Lunch vor.



Auch die warme Vegi-Focaccia enthält unvermutete Zutaten. Unter anderem ist sie mit Guacamole, geräuchertem Scamorza-Käse und Tomaten gefüllt, die nach Hochsommer schmecken. Auch klein geschnittener, glattblättriger Peterli, die Geheimwaffe für Frische und Würze, ist vorhanden. Genauso liebevoll ist der kleine Salat mit Blutorangen und Fenchel (5 Fr.) zubereitet. Für die Pizza sind wir zu spät: Schon kurz vor halb eins ist sie ausverkauft. Die Kuchen, die Antonio täglich frisch produziert, trösten allerdings über den Verlust hinweg. Ob Tarte Tatin (5 Fr.) oder Colomba (6 Fr.) – der Sizilianer ist ein wahres Backgenie. Mit dem Schoggikuchen, der mit Mousse au Chocolat (!) gefüllt ist (6.50 Fr.), erobert er sofort unser Herz.



La Fontana

Haldenbachstr. 2

8006 Zürich

Tel. 044 261 80 44

Mo–Fr 8–19 Uhr, Sa 8.30–16 Uhr