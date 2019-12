Der grosse Griitibänz-Test

St. Jakob



Badenerstr. 41 8004 Zürich

2.89 Fr. / 100 g

Der kleinste und kompakteste der Kandidaten könnte feuchter und luftiger sein, hat aber einen natürlichen, leicht buttrigen Geschmack. Goldene Mitte, auch preislich.



Stocker



Shop-Ville HB 8001 Zürich

2.22 Fr. / 100 g



Dieses Exemplar mit dem grossen Mund sieht aus wie ein Sängerknabe – leider ist die Optik das Einzige, was uns hier entzückt. Dieser Bänz erinnert an einen faden Zwieback, und er ist so trocken, dass wir ihn nur in Kombination mit einer heissen Schoggi essen würden.



Gnädinger



Schaffhauserstr. 57 8057 Zürich

3.08 Fr. / 100 g



Ist das ein Kätzchen? Oder ein Winterspiel-Maskottchen? Formal hebt sich dieser Bänz ohne Hagelzucker von den anderen ab. Wers gerne weniger süss hat, dürfte mit diesem leicht salzigen, eher trockenen Wesen aus Zopfteig zufrieden sein.



Honold



Rennweg 53 8001 Zürich

4.38 Fr. / 100 g



Der Zweitteuerste ist der Hellste von allen, trägt einen Schal und ist einfach zum Reinbeissen: luftiger Teig, genügend Hagelzucker, feucht, angenehmer Hefegeschmack. Genau so muss ein Teigmännchen sein, wenn man es direkt aus der Tüte ohne Konfi und Butter essen möchte.



Jung



Limmatstr. 123 8005 Zürich

3.13 Fr. / 100 g



Da stimmt einfach alles: Der Biss, die Luftigkeit, die Ausgewogenheit aus Süsse und Teiggeschmack, die Konsistenz und die Haptik beim Abreissen. Diesen Griitibänz mit goldiger Eierglasur würden wir schamlos an einen Chlausen-Brunch mitnehmen und behaupten, er sei selbst gemacht. Dass er nicht so hübsch ist und ihm das zweite Auge verloren gegangen ist, stört uns nicht – es zählen die innern Werte.



Buchmann



Birmensdorferstr. 21 8004 Zürich

2.60 Fr. / 100 g



Der Lange und Dünne ohne Nase sieht nicht nur trocken aus, er ist es auch. Der Teig erinnert ein wenig an ein Weggli, die Konsistenz an ein älteres Baguette. Nicht so unser Fall – es sei denn, man isst dazu einen rezenten Vacherin.



Sprüngli



Bahnhofstr. 21 8001 Zürich

4.60 Fr. / 100 g



Der Fashion-Preis geht de­finitiv an diesen kecken Kollegen mit Spitznase, der Teuerste der Runde: Einen so hübsch gewickelten Schal muss man zweimal suchen. Ein tadelloses Produkt aus Butterhefeteig, das noch einen Tick fluffiger sein könnte.