Die besten Teigtaschen der Stadt?

In China sagt man Dumplings, in Italien Ravioli. Doch immer mehr Zürcher essen Momos, die Teigtaschen, wie sie die Tibeter lieben.

Bekannt für die Spezialität ist das Tenz. Die Betreiber haben mit einem Foodtruck gestartet, inzwischen betreiben sie zwei feste Standorte in Zürich; einen in Zug und ab Mai einen Betrieb in Bern.

Angeboten werden Momos mit Fleisch, eine vegetarische und sogar eine vegane Variante. Vielleicht liegt es ja an letzteren, dass sich die Teigtaschen – ursprünglich ein einfaches Gericht aus Asien – in Zürich zu einem regelrechten «Szene-Essen» entwickelt haben.

Wie die Momos von Tenz nun wirklich schmecken, dies haben Kenner und Schlemmer an der Langstrasse getestet.