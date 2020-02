Die neue undogmatische, pflanzliche Küche

«Willst du das Pausen-Stübchen sehen?», fragt Zineb Hattab, kurz nachdem wir das Restaurant in Wiedikon betreten haben. Auf einer engen Treppe führt sie in den ersten Stock in ein helles Wohnzimmer mit knarrendem Boden und Sofa.



Sie sei momentan froh um diese Ruhezone, sagt die Köchin, die alle Zizi nennen. Seit sie mit ihrem Team vor einem Monat das Restaurant Kle in der ehemaligen Quartierbeiz Dreierlei eröffnet hat, ist sie kaum mehr zu Hause. «Die Leute rennen uns die Bude ein» sagt sie. «Wenn wir am Sonntag für den Brunch öffnen, stehen schon 15 Leute da.»



Veganes Lokal, das sein Konzept nicht an die grosse Glocke hängt



Die 30-jährige ist an der Costa Brava aufgewachsen, hat marokkanische Wurzeln und lebt seit vergangenem Juni in Zürich. Sie ist nicht nur eine äusserst herzliche Gastgeberin, sie hat mit ihrem ersten eigenen Lokal auch einen Nerv getroffen: Kle ist ein veganes Lokal, was aber nicht an die grosse Glocke gehängt wird. Sucht man auf Google danach, wird es als «Restaurant mit moderner, europäischer Küche» beschrieben. So merken viele Gäste erst nach dem Essen, dass sie keine tierische Produkte konsumiert haben.



Die Idee, vegan zu kochen, kam ihr erst kurz vor der Eröffnung, sagt Zizi, die teilweise vegan lebt. «Es machte plötzlich viel mehr Sinn für mich.» Sie fände es zwar einleuchtend, dass der Mensch ein Karnivore ist, zumal Fleisch Teil unserer Kultur sei. «Aber solange es an jeder Tankstelle Fleisch zu kaufen gibt, stimmt etwas nicht.» In erster Linie gehe es ihr nicht um den Fleischverzicht. «Mir geht es darum, bestes Essen anzubieten, dass nebenbei vegan ist.»



Eines der Gerichte, das Zizi kocht: Kastanienrisotto. Quelle: Instagram/klerestaurant

Ob handgemachte sardische Gnocchi (Malloreddus) mit gesalzenen Zitronen und Mandeln, gedünstete Rüebli mit schwarzen Linsen und sautiertem Radiccio oder karamelisierte Mole, eine mexikanische, dicke Sauce - Zizis Gerichte sind äusserst elaboriert, geschmacksintensiv und vollgepackt mit Gewürzmischungen, Kräutern oder fermentierten Zutaten.



«Das ist ein Geschenk an mich selber.»Köchin Zineb Hattab

Mit Produkten, die so tun, als seien sie tierisch, arbeitet sie nicht; viele Gerichte sind per se vegan. Etwa die Foccaccia, die sie jeweils am Wochenende für den Brunch backt. Backen sei ihre grosse Leidenschaft, erzählt sie. «Das ist ein Geschenk an mich selber».



Zizi, aufgewachsen an der Costa Brava in einer Immigrantenfamilie, ist eine Quereinsteigerin. Sie war als Ingenieurin tätig; eine junge, toughe Business-Frau im Anzug. «Meine Eltern, die aus Marokko stammen, waren stolz auf mich.» Doch die Lust, Köchin zu werden, wurde immer grösser, und Zizi heuerte in den besten Restaurants der Welt an: El Celler de San Roca (Girona), Osteria Francescana (Modena), Cosme (New York) und Restaurant Schauenstein (Fürstenau).



Besonders prägend seien New York und Schauenstein gewesen, sagt : «Im Cosme in New York haben wir pro Tag 350 Gäste bewirtet und ich war für ein Team von 30 Leuten verantwortlich. Wenn man das durchhält», sagt Zizi, «schafft mal alles.» Andreas Caminada, bei dem sie drei Jahre in Schauenstein war, bleibt bis heute ein grosses Vorbild. «Er hat eine Wahnsinns-Energie und einen Laserblick. Bei ihm hat alles Priorität: Das Essen, die Kissen, das Besteck. Dank ihm habe ich gelernt, besser hinzuschauen und alles zu hinterfragen.»



Restaurant Kle

Zweierstr. 114

8003 Zürich

Tel. 044 548 14 88

Öffnungszeiten: Mi–So 18–23 Uhr,

Sa/So Brunch 11–14.30 Uhr

A-la-carte-Speisen 12–32 Franken

www.restaurantkle.com