Ein Pop-up kocht die urchigsten Gerichte

Wir wissen, dass Taube einst ein beliebtes Festessen war und auch, dass das Exemplar im zeitlich befristeten Lokal Zum letzten Fass aus einer Zucht stammt. Trotzdem bestellen wir es nicht. Das Bild des ­unhygienischen Stadtvogels bringen wir nicht aus dem Kopf. Dass wir die Taube verschmähen, ist weiter nicht schlimm – es gibt noch viel mehr vergessene, saisonale Schweizer Fleisch- und Gemüsegerichte, die bis Ende März im Restaurant Zum Goldenen Fass neu interpretiert werden: unter anderem Rosenkohl mit Zartbitterschokolade (9 Fr.), mit Schwarzkohl gefüllte Ravioli (11 Fr.) oder «Chruut & Rüebli» (12.50 Fr.).

Wie in der Szenegastronomie mittlerweile Standard, werden sämtliche Gerichte geteilt, damit sich möglichst viel probieren lässt. Zu zweit schafft man deshalb locker acht bis zehn Speisen. Die Portionen sind eher klein, die Preise fair – so zahlt man durchschnittlich 12 Franken pro Teller. Ansprechend ist die Getränkekarte. Der Fokus liegt auf Mixturen mit Fruchtbränden und Schnäpsen. Der «Fascht en Negroni» (15 Fr.) enthält statt Gin Apfelschnaps. Der Drink schmeckt vor allem nach Alkohol; den vom Personal angekündigte Apfelgout nehmen wir kaum wahr.

Das Interieur passt: Kneipencharme im Zum letzten Fass. Bild: Dominique Meienberg

Wir starten mit einer Ochsenschwanzsuppe (9.50 Fr.) und haben sogleich Respekt vor dem jungen Küchenchef Nico Schärrer. Die gebundene Suppe enthält viel Gemüse und Markknochen, ist kräftig und richtig gute alte Schule. Etwas weniger überzeugt uns die leicht salzige Polenta (12 Fr.). Statt in sämiger Konsistenz kommt sie in getürmten Scheibchen mit Rande und mit Blauschimmel überbacken auf den Tisch. Peterliwurzel, Nüsslisalat, Krautstiel und getrocknete Äpfel bilden einen überraschend frischen Salat (7.50 Fr.).

Alles probieren: Die Portionen eignen sich zum Teilen. Bild: Dominique Meienberg

Das Kaninchenragout (16 Fr.) katapultiert uns direkt in die Kindheit – das gab es manchmal, wenn der Nachbar seine Chüngel schlachtete. Das Fleisch ist eigen, leicht süsslich und erinnert eher an Poulet als an Wild. Von den mit Fasanenfleisch gefüllten Ravioli, die zart nach Wild schmecken, hätten wir mehr als drei essen können. Auch dieses Fleisch haben wir zuletzt als Kind gegessen – der Grossvater jagte in seiner Freizeit Fasane.

Hinter dem Pop-up Zum letzten Fass steckt eine Crew um Gastgeberin ­Anigna Gröbli. Was mit dem Goldenen Fass nach der urchigen ­Zwischennutzung geschieht, ist noch unklar – das Kollektiv, das die einstige Knelle vor ein paar Jahren übernommen hat und derzeit an Gröbli und Co. vermietet, sucht Nachfolger.

Zwinglistr. 7

8004 Zürich

Tel. 079 105 97 45

Mi–Sa 18–23.30 Uhr Bis 28.3.

www.zumletztenfass.ch