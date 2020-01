EIn Teller voller Erinnerungen

Kürzlich hat der ­Historiker Roger Sidler auf Tages­anzeiger.ch einen lesenswerten Artikel über den Aufstieg und Fall des Riz Casimir publiziert. Darin zeichnet er die Geschichte des pseudoindischen Reisgerichts mit Kalbfleisch an Curry-Rahm-Sauce nach. 1952 kam es in den Mövenpick-Restaurants erstmals auf den Tisch.

In der Nachkriegszeit zeugte die typische Deutschschweizer Speise von Weltläufigkeit und Konsumlust, veränderte sich im Lauf der Jahre immer wieder und spiegelte den damaligen Zeitgeist: Im Original­rezept von Mövenpick wird es mit Peperonistreifen, Ananas, Bananen und Korinthen serviert; später wurde das Kalb- durch Schweinefleisch, die Peperoni durch rote Kirschen ersetzt. In den frühen Nullerjahren verschwand das Rezept aus den Kochbüchern.

Riz-Casimir Tradition in Zürich

Sidlers Artikel war eine Steil­vorlage, um abzuklären, ob in Zürcher Restaurants noch Riz Casimir serviert wird. Tatsächlich dürfte die letzte Riz-Casimir-Generation den Klassiker zuletzt in den späten Neunzigerjahren in einem Schullager gegessen haben. Eine Umfrage auf der Redaktion und im Freundeskreis nach Riz-Casimir-Lokalen ergab im Nu mehrere Adressen.

Ausgerechnet Zürich, Hochburg der Szenegastronomie, kann nach wie vor eine stattliche Anzahl an Lokalen vorweisen, die die Kultspeise anbieten. Und zwar nicht nur in Altersheim-Restaurants. Vielleicht, weil der Riz Casimir als Zürcher Erfindung gilt: Ueli Prager, der das Gastroimperium Mövenpick 1948 hier gründete, gilt als Vater des Gerichts.

Ein Gericht von Welt

Die Beiz, die bei der Umfrage mit Abstand am meisten genannt wurde, ist das Weisse Kreuz beim Bahnhof Stadelhofen. Es versteht sich also von selbst, dass wir uns hier nach Jahrzehnten wieder einmal Reis mit Dosenfrüchten gönnen. Dieses Weisse Kreuz ist ein Ort mit einem guten Geist, einer bunt gemischten Gästeschar und Kellnern, mit denen wir sofort per Du sind. Vom Niedergang des Riz Casimir ist nichts zu spüren: Eine Nachbarin bestellt die Spezialität ebenfalls, und der Kellner erzählt uns, dass pro Tag bis zu zwanzig Portionen verkauft werden.

Die Version im Weissen Kreuz für faire 24.50 Fr. kommt mit exotischen Krabbenchips auf den Tisch – da ist sie wieder, diese Weltläufigkeit. Pouletbruststreifen werden von einer Currysauce begleitet, die genau so schmeckt wie auf der Speisekarte beschrieben: rassig – also etwas scharf. Sehr geil auch der Ananasring mit Schlagrahm und die Dosenfrüchte. Die Banane mögen wir, wie schon damals in der Kindheit, nicht, weil sie warm ist.

Sowieso erstaunlich, wie stark dieses Essen an Erinnerungen geknüpft ist. Da kommen Bilder von Geburtstagen, von Skilagern und vor allem von der Grossmutter auf, wie sie den Reisring vorbereitet und immer wieder auf die Riz-Casimir-Fertigsauce von Maggi und den Schlagrahm aus der Dose schwört.

Riz-Casimir-Bastionen

Weisses Kreuz

Falkenstr. 27 8008 Zürich

www.restaurant-weisseskreuz.ch

Tel. 044 251 49 50



Oberes Triemli

Birmensdorferstr. 535 8055 Zürich

www.oberes-triemli.ch

Tel. 044 463 10 25



Restaurant Swiss

Chuchi Zürich

Rosengasse 10 8001 Zürich

www.hotel-adler.ch

Tel. 044 266 96 96



Restaurant Bar Café Ey Hof

Triemlistr. 183 8047 Zürich

www.ey-site.ch

Tel. 044 491 65 48



Muggenbühl Gaststuben

Muggenbühlstr. 15 8038 Zürich

www.muggenbuehl.ch

Tel. 044 482 11 45



Aargauerhof

Hohlstr. 43 8004 Zürich

www.restaurant-aargauerhof.ch

Tel. 044 242 46 16



Restaurant Pizzeria

Dreispitz

Saatlenstr. 10 8050 Zürich

www.pizzeriadreispitz.ch

Tel. 044 322 09 37



Rheinfelder Bierhaus

Marktgasse 19 8001 Zürich

www.restaurant-rheinfelderbierhaus.ch

Tel. 044 251 29 91