Eine Beiz, die ihrem Namen alle Ehre macht

Quartierlokale sind die letzten Inseln der unaufgeregten Gastronomie. Dass an solchen Orten ein besonderer Geist herrscht, zeigt unsere Serie. Dank Tipps von Leserinnen und Lesern, die uns per Mail ihre bevorzugten Quartierperlen verraten, entdecken wir monatlich eine neue. Diesmal fahren wir mit dem 14er-Tram zur Endstation Triemli, wo sich die Gartenwirtschaft Oberes Triemli befindet.



Der Ort: Die Beiz macht ihrem Namen alle Ehre: Sie befindet sich oberhalb des gleichnamigen Verkehrsknotenpunkts und ist nur wenige Schritte vom brutalistischen Triemli-Hochhaus entfernt – in einem Haus, das seit 160 Jahren der gleichen Familie gehört. Zur weitläufigen Wirtschaft zählen fünf Stuben sowie zwei Bars. Zuletzt in den Achtzigerjahren umgebaut, ist diese Epoche in den von Holz geprägten Räumlichkeiten noch immer spürbar.



Wenn die Sonne langsam untergeht, quaken hier die Frösche: das Biotop des Oberen Triemlis. Bild: Reto Oeschger



Das Publikum: Sagen wir es mal so: Influencer verkehren hier nicht. Die meisten Gäste sind im Pensionsalter. Wir erblicken aber auch eine riesige Festgemeinschaft mit Leuten um die 40.



Die Gastgeber: Mit Fabian Gallmann führt bereits die fünfte Generation der Besitzerfamilie das Restaurant. Unser Kellner ist freundlich und grosszügig. Brot habe es genug, sagt er mehrmals, und will immer wieder unseren Korb füllen. Auch seine Weinempfehlung – ein Weisser aus Neftenbach von Nadine Saxer – gefällt.



Das Essen: Als Erstes fällt uns vor allem der Knoblauch auf, er versteckt sich in der Butter. Zu diversen Speisen werden Knoblauchbrötli gereicht, und eine der vier Salatsaucen, die zur Auswahl stehen, ist ebenfalls damit gepimpt. Die Salate, etwa der Chabissalat mit Speckwürfeli (11 Fr.), sind ansprechend. Der Fokus liegt aber klar auf dem Fleisch. Sämtliche Produkte stammen von der Metzgerei Hornecker am Albisriederplatz. Neben dem Châteaubriand (65.50 pro Person) und dem Riz Casimir (ja, das gibt es hier noch!, 38.50 Fr.) gehört auch das «Herren-Siedfleisch» mit drei Markbeinknochen (45 Fr.) zu den Spezialitäten. Die Portionen sind so gross, dass sie in den hippen Beizen im Kreis 4 wohl als «Sharinggericht» für drei angepriesen würden. Wert legt das Triemli auch auf die Desserts, die feine, hausgemachte Meringues enthalten.



Das gibts nur hier: Das riesige Biotop mit Seerosen und einer Seehund-Skulptur, welches das Gartenrestaurant umgibt, ist einzigartig. Als die Sonne untergeht, hören wir die Frösche quaken. Ein guter Ort, um zu entschleunigen.



Oberes Triemli

Birmensdorferstr. 535

8055 Zürich

tel. 044 463 10 25

www.oberes-triemli.ch



Öffnungszeiten

Di–Sa 11.30–24.30 Uhr, 18–23 Uhr, So 11.30–15 Uhr



Preise

Vorspeisen 11 bis 28.50 Franken

Hauptspeisen 24.50 bis 65.50 Franken



(Züritipp)