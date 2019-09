Hier gibts saftige Burger

«Und», frage ich die Kinder nach dem Restaurantbesuch, «wollt ihr wieder mal ins Endi?» Die Meinungen sind zweigeteilt: Der 8-jährige Sohn käme jederzeit wieder in dieses Burgerlokal mit. Die 10-jährige Tochter dagegen, seit einigen Monaten keine Freundin des Fleischgenusses mehr, ist wenig begeistert. Dabei gab es für sie an der Ecke Zypressen-/Badenerstrasse einen Vegiburger.

Was dem Sohn im neu eröffneten Familienbetrieb gefallen hat? Allem voran die Saftigkeit des Fleisches, das innen noch perfekt rosa war: Seine klare Meinung: «So muss ein Burger sein.» Gute Noten bekommen auch das an Brioche erinnernde, luftige Brötchen, die leicht rauchige BBQ-Sauce und der hausgemachte Coleslaw, der zum Fleischsandwich dazugehört.

Schwarz und saftig: Der «Black Diamond Burger». Foto: Andrea Zahler

Noch ein Pluspunkt vergibt der junge Mann dafür, dass in die Variante «Classic» – wenn nicht ausdrücklich so bestellt – kein Käse hineinkommt (18.50 Fr.). Den mag der selbst ernannte Hamburgerfachmann nämlich gar nicht.

Wir diskutieren am Tisch über die Pommes frites, die mit einer paprikahaltigen Würz­mischung bestreut worden sind (5.80 Fr. klein; 7.80 Fr. gross). Die Kids finden dies super, der Vater ist diesbezüglich Purist, ihm hätte Salz gereicht. Zufrieden ist er jedoch mit seinem «Black Diamond Burger», bei dem das Fleisch optisch sehr ansprechend in schwarzem, mit Kohle gefärbtem Brot serviert wird. Würziger Cheddarkäse und karamelisierte Zwiebeln ergänzen die Sache (24.90 Fr.).

Helles Lokal: Das Endi hat eine frische Einrichtung. Foto: Andrea Zahler

Wieder ist das Patty (aus Schweizer Produktion, von der Fleischrasse Limousin) tadellos. Die ­zusätzlich bestellten Jalapeño-­Chilis sorgen für eine angenehme Schärfe (2 Fr. extra).

Bleibt die Tochter, die am Ende wie gesagt nicht allzu begeistert vom Essen bei Endi ist. ­Weshalb? Zwischen ihre beiden Brothälften kommt als fleischlose Alternative ein Gemüse-Patty, das erstens allzu gemüsig schmeckt und Röstnoten vermissen lässt («Inzwischen gibt es besseren Fleischersatz!») und zweitens beim herzhaften Zubeissen auseinanderfällt (18.50 Fr.). Ihre Kritik kann man gut verstehen. Der Hummus, den sie als zusätzliche Sauce bestellt hat, bekommt aber doch Lob (3 Fr. extra).

Sollen wir also wieder hin? Das Zünglein an der Waage ist wohl der Preis. Wir bezahlen am Ende über hundert Franken für einen Erwachsenen und zwei Kids (je einen Burger, je ein Getränk; dazu eine grosse und eine kleine Portion Pommes frites). Das ist dann halt, wie schon das Fleisch zuvor, eher saftig.

Endi

Zypressenstr. 49

8004 Zürich

Tel. 044 401 49 49

www.endi.ch

Öffnungszeiten

Mo–Do 11.30–14.30 Uhr und 17.30–23 Uhr

Fr 11.30–24 Uhr, Sa 13–24 Uhr, So 16–22 Uhr