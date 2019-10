Hier isst man himmlische Pasta

Quartierbeizen sind die letzten Orte der unaufgeregten Gastronomie. Hier herrscht ein besonderer Geist – das zeigt auch unsere Serie. Dank Tipps von Leserinnen und Lesern, die uns per Mail von ihren bevorzugten Quartierbeizen berichten, entdecken wir jeden Monat einen neuen Ort. Diesmal fahren wir mit dem Tram Nummer 2 bis zur Endstation Tiefenbrunnen. Von da sind es nur ein paar Schritte bis zur ­Trattoria Blumenau. Ja, man muss durch die Bahnhofsunterführung.

Der Ort:«Eine kleine Oase hinter dem Tiefenbrunnen, wo sonst nicht viel los ist», hat uns eine Leserin geschrieben. Im Entree das Schild «Willkommen!». Und freundlich ist auch der Saal. An der einen Wand: feine Porzellantässchen in einer Reihe – an der anderen: Bilder vom gefrorenen Zürichsee. Alles hübsch arrangiert. Ein schöner Rahmen. Weiss gedeckte Tische. Die Atmosphäre: stilvoll und doch ungezwungen.

Der Rahmen: Mit Stil und doch ungezwungen. Foto: Andrea Zahler

Das Publikum:Zwei Kinder essen mit ihren Eltern Spaghetti, und sie drehen die Nudeln, wie man Nudeln in Italien dreht. Am anderen Tisch eine Gruppe von Männern, die sich selber feiern. Auch Paare. Und eine Frau aus dem Quartier an einem Einzeltisch. «Hier wird jeder Gast mit Namen begrüsst», hat die Leserin geschrieben. Und wer neu ist, gehört bald dazu.

Die Gastgeber:«Es ist, wie wenn man Freunde besucht»: Ciro di Nola und Loredana Vacchio sind seit 2016 mit ihrem Team in der Blumenau – er, der Chef in der Küche, sie als Gastgeberin. Man wird mit offenen Armen empfangen. Der Service ist super aufmerksam und super freundlich. Und zum Abschied bekommen auch die Kinder eine Umarmung. Sie freuen sich richtig.

Eine kleine Oase im Seefeld: Das Restaurant La Trattoria Blumenau. Foto: Andrea Zahler

Das Essen:Antipasti, Ossobuco, Zuppa inglese: Hier wird mit Stolz nach italienischer Gastronomiekunst gekocht. Wir wählten: gerollte Auberginen mit Mozzarella, Tomatensauce und Basilikum, gratiniert, die Begleiterin wird die Vorspeise das nächste Mal als Hauptgericht bestellen. Dann hausgemachte Tagliatelle mit Steinpilzen – himmlisch. Es folgen: Tintenfisch, lauwarm auf aromatisiertem Kartoffelstock serviert, und Cacciucco alla livornese. In Livorno wird die Fischsuppe mit dem gemacht, was den ­Fischern vom Fang bleibt, nämlich Resten – hier haben sie dem Koch das Beste gegeben: Wolfsbarsch, ­Calamari, Miesmuscheln, Crevetten. Überhaupt: Der Koch macht aus allen guten Sachen das Beste.

Das gibts nur hier:Limoncello zum Abschluss. Hausgemacht.

La Trattoria Blumenau

Seefeldstr. 269

8008 Zürich

Tel. 044 750 02 33

www.trattoria-blumenau.ch

Öffnungszeiten

Mo–Fr 11.30–14.30 Uhr, 18–23.30 Uhr,

Sa / So geschlossen



Preise

Vorspeisen ab 9 Franken

Hauptspeisen 38–54 Franken