Hier essen die Löwen

Quartierbeizen sind die letzten Orte der unaufgeregten Gastronomie. Hier herrscht ein besonderer Geist – das zeigt unsere Serie. Dank Tipps von Leserinnen und Lesern, die uns per Mail von ihren bevorzugten Quartierbeizen berichten, entdecken wir jeden Monat einen neuen Ort. Diesmal fahren wir mit dem Tram Nr. 7 bis zum Schwamendingerplatz. Von dort ist es nicht mehr weit bis zum Restaurant Blume.

Der Ort: Ein Garten mit alter Platane, die Tische sind bei unserem Besuch an einem Spätsommerabend weiss gedeckt, Töpfe mit Rosmarin stehen auf der Treppe, schöne Lampen geben Licht. Auch die Gaststube ist eine Einladung: Blumen überall, an der Wand hängt eine Tinguely-Litho, im Zentrum des Bildes: Eishockey-Pucks. Wir sind im ZSC-Land. «Wir gehen an den Match», werden später ein paar Gäste sagen.

In den Farben des ZSC: Die Gaststube. Foto: Reto Oeschger

Das Publikum: Ein Kind sammelt im Garten welke Blätter zum Strauss. «Ich gebe sie der Frau», sagt es zu seinem Vater. So sind die Gäste hier: Sie wollen sich bedanken für das, was ihnen gegeben wurde. Und das ist nicht nur das gute Essen, es ist auch die Freundlichkeit. Beim Abschied gibt man sich die Hand. Tschüssikowski!, sagt ein Deutscher. Bis zum nächsten Mal, sagt die Wirtin. Wer einmal hier war, kommt wieder.

Die Gastgeber: Rosemarie und Kurt Schnetzer, sie sind die Blume. Vorher waren sie der Waldgarten, viel hat sich mit dem Transfer innerhalb Schwamendingens nicht geändert, zum Glück für alle. Die beiden machen aus jedem Ort eine Oase. Er steht in der Küche, sie sorgt für den umsichtigen Service, zusammen mit der sehr freundlichen Cindy.

Zum Glas Müller-­Thurgau von Ruedi Baumann steht schon die Schiefertafel mit dem Angebot des Tages vor dem Tisch. Man könnte auch den eigenen Wein mitbringen, das gehörte schon von jeher zur Philosophie der Gastwirtschaft. Uns genügt die ­aktuelle Weinkarte. Wir bestellen einen Blauen Zweigelt von Migsich.

Das Essen: ZSC-Geschnetzeltes vom Kalb und Rind steht an diesem Tag auf der Tafel, daneben gibt es auch eine Wildkarte. Point fort wäre natürlich das viel gelobte Kalbskotelett. Wir wählen zur Vorspeise die Feinschmeckerterrine, dann die Nierli mit Rösti und Gemüse, was alles sehr hervorragend ist. Hier stimmt alles bis ins Detail. Natürlich hat das Fleisch hier seinen grossen Auftritt.

Aber auch Krautwickel und Fenchel präsentieren sich auf dem Teller allerbestens. Und welch eine fantastische Rösti! Die Begleiterin entscheidet sich für den Saisonsalat und die Nüdeli mit frischen Steinpilzen. Der Ausdruck «Nüdeli» ist ein Understatement. Denn es sind richtig gute hausgemachte Nudeln. Das gilt ­notabene auch für die Crèmeschnitten. Cindy sagt, sie seien die weltbesten.

Das gibts nur hier: Die Toiletten sind für Löwinnen und Löwen.

Blume Schwamendingen

Winterthurerstr. 534

8051 Zürich

Tel. 044 322 82 00

www.blume-restaurant.ch

Öffnungszeiten

Mo bis Fr 11.30 bis 15 Uhr und

17.30 bis 23 Uhr, Sa 17.30–23 Uhr,

So für Gruppen und geschlossene Gesellschaften ab 15 Personen.

Preise

Vorspeisen ab 9.50 Franken,

Hauptspeisen 24.50–56.50 Franken