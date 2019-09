Jeden Mittag gibt es drei Gerichte

Es scheint, als habe der nur mittags geöffnete Take-away Di Lena wenige Wochen nach dem Start eine treue Stammkundschaft gefunden: Assanee Meguid, der hinter der Theke steht, weiss von den meisten Gästen im Voraus, was sie be­stellen wollen, oder kennt ihre Namen; pausenlos betreten neue Leute das Lokal.

Das ist nicht selbstverständlich, zumal das ­­Di Lena bei der Kalkbreite positioniert ist, einer ­Gegend, wo es auffallend viele Lunch-Orte gibt. Die Betreiber sind allerdings keine Unbekannten: Mit seinem Geschäftspartner Stefano Eggenberger betreibt Assanee Meguid auch die Trube in Zol­likon.

Zudem hat das Duo im Frühling mit dem Pop-up L’Appartement in einer leeren Wohnung an der Köchlistrasse die halbe Stadt in den Kreis 4 gelockt. Das Di Lena liegt direkt neben dem Pastalokal Di Lenardo, wenige Meter von der ehemaligen Pop-up-Location entfernt.

Eines von drei Mittagsgerichten: Variationen von Focaccias. Foto: Monir Salihi

Im neuen Take-away gibt es warme Sandwiches mit Focaccia-Brot (10 Fr.), Ravioli (18 Fr.) und Salate (klein 9 Fr., gross 15 Fr.). Alles wird vor Ort von einem Koch zubereitet. Sowohl von den Salaten als auch von der Focaccia gibt es derzeit fünf Sorten, die fast täglich wechseln und die aus ausgewählten, teilweise französisch inspirierten ­Zutaten bestehen.

So sind die Eingeklemmten aus heller oder dunkler Focaccia der Schlieremer Bäckerei Fenuta mit ­Ziegenkäse, Feige und Honigmelone, mit gebackenen Randen und Ziegenkäse oder mit Gurkenpesto und eingelegten Auberginen gefüllt. Unser Favorit ist die Focaccia mit Parmaschinken, Rucola, französischer Charentais-Melone und Crème fraîche – einer leichten Alternative zu Mascarpone. Auch die handgemachten Steinpilz-Ravioli, lediglich mit etwas Parmesan und Prezzemolo serviert, schmecken wunderbar. Sie lassen sich mit einem Linsen- oder Kichererbsensalat kombinieren.

An den drei Tischchen kann man im Di Lena auch an Ort und Stelle essen, was sich auf jeden Fall lohnt: Das helle Lokal mit dem bunten Plättliboden und den Zimmerpflanzen ist wohnlich eingerichtet. Schriftenmaler Mathias Truniger hat zudem Tafeln gestaltet, die nicht nur sehr ansprechend aussehen, sondern auch zum Dessert einladen: Es gibt eine Torta al cioccolato und einen Espresso für jeweils schlappe drei Franken.

Di Lena

Badenerstr. 155

8004 Zürich

www.di-lena.ch

Öffnungszeiten

Mo–Fr 11.30–14.30 Uhr