«Krass ist, dass bis vor kurzem alles normal lief»

Nenad Mlinarevic, Sie starten mit Geschäftspartnern und Freunden den Lieferservice «Auswärts Daheim». Warum?

Wir wollten sofort tätig werden. Die Krise ist da, ja, aber sie hat auch sofort neue Energien freigesetzt. Innerhalb von zwei Tagen haben wir einen Delivery-Dienst aufgebaut. Insgesamt kann man 12 Gerichte bestellen, die man von der Bauernschänke oder der Neuen Taverne kennt.



Was ist das Prinzip?

Das Angebot folgt einer Art Baukastenprinzip; es gibt Gemüse wie gerösteter Blumenkohl, Fleisch wie Schweinebauchgröstel oder verschiedene Saucen wie unseren eigenen Geflügel-Jus. Wer will, kann ein ganzes Menü bestellen; viel bestechender finde ich aber die Idee, sein eigenes Essen mit unseren Gerichten zu pimpen. Gerade jetzt, wo sehr viele Leute den ganzen Tag zu Hause sind und viel mehr selber kochen, kann es eine angenehme Abwechslung sein, mal etwas anderes dazuzubestellen.



«Wir achten darauf, mit den Kunden nicht in Kontakt zu kommen.»Nenad Mlinarevic, Koch

Wie liefern Sie das Essen aus?

Es wird portioniert, vakuumiert und kann bei einer Pick-up-Station abgeholt werden, oder aber es wird von unserem Team nach Hause transportiert. Schliesslich gibt es genug Leute, die jetzt Arbeit brauchen. Ich selbst möchte auch ausfahren.



Dann treffe ich Sie vielleicht, wenn ich etwas bestelle.

Nein, wir achten darauf, mit den Kunden nicht in Kontakt zu kommen; die Bestellung liefern wir jeweils im Eingang ab. Selbstverständlich ist auch, dass die Köche mit Handschuhen arbeiten. Falls es jemals Masken für die Allgemeinheit gibt, würden wir die natürlich auch tragen.



Wo produzieren Sie das Essen?

Die letzten Tage waren wir in der Küche der Bauernschänke; wir haben aber auch eine Produktionsküche in Uetikon. Sollten die Bestellungen zunehmen, sind wir sicher mehr dort.



Und woher stammen die Zutaten?

Abgesehen vom Lachs stammt alles von Produzenten aus der Nähe. Wir bemühen uns, dass wir möglichst viel von ihnen abnehmen können, damit auch sie beschäftigt bleiben.



Eines der Gerichte: Gekochte Radieschen. Bild: Laura Lynn Reyes

Mussten Sie und Ihr Geschäftspartner schon Leute entlassen?

Nein, einige Leute kompensieren Überstunden oder nehmen Ferien. Wir haben aber schon letzte Woche Kurzarbeit angemeldet.



«Ich wollte eigentlich länger in die Flitterwochen nach Hawaii. Das müssen wir jetzt verschieben.»Nenad Mlinarevic, Koch

Die Lage ist ernst, sehr ernst. Vor allem in der Gastronomie. Wann, würden Sie rückblickend sagen, war der Punkt, als Sie spürten: Wir brauchen einen Plan B?

Das war wohl vor einer guten Woche. Krass ist allerdings, dass bis vor wenigen Tagen alles normal lief. Wir waren noch jeden Abend voll, trotz Corona-Krise. Wenig später nahmen die Besuche am Mittag stark ab, weil immer mehr Leute im Homeoffice waren, und wir mussten am Mittag schliessen. Dann begann die letzte Phase vor dem Lockout, jene mit den 50 Plätzen. Das hat wunderbar funktioniert; wir haben jeweils zwei kleinere Gruppen genommen, die zu zweit an riesigen Tischen mit genügend Abstand gegessen haben. Und seit dieser Woche ist wieder alles anders.



Ebenfalls auf der Speisekarte: Rinderhaxe. Bild: Laura Lynn Reyes

Trifft Sie die Corona-Krise auch persönlich?

Ja, ich wollte eigentlich länger in die Flitterwochen nach Hawaii. Das müssen wir jetzt verschieben. Ich kann der aktuellen Situation aber auch Positives abgewinnen: Es ist eine gute Zeit, um Dinge zu erledigen, die liegen geblieben sind. So wollte ich schon lange mal Kochbücher digitalisieren oder den Keller ausmisten. Irgendwie hat man ja doch im Alltag ein bisschen weniger Druck; kann sich mal länger mit etwas beschäftigen, weil man abends nicht unterwegs ist. Oder an neuen Projekten tüfteln. Und wenn der ganze Mist vorbei ist, dann machen wir irgendwie weiter. Ich möchte meinen Kopf nicht in den Sand stecken.



www.auswaerts-daheim.com



Erste Auslieferungen ab Freitag, 20. März. Eine grosse Übersicht über die neuen Lieferdienste und Take-outs von Zürcher Gastronomen erscheint demnächst hier.