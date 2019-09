Neues an der Rotwand-?/ Bäckerstrasse

Akaraka

Bäckerstr. 30 8004 Zürich

www.akaraka.ch



Das beliebte koreanische Restaurant befand sich vorher in Altstetten und ist vor drei Monaten in den Kreis 4 gezogen. Es gibt koreanische Lauchpfannkuchen, würzige Pouletgerichte oder Bibimbap: eine Art koreanische Bowls mit Chilipaste, die in einem heissen Steintopf serviert werden.



Pho Mai

Rotwandstr. 51 8004 Zürich

www.phomai.ch



Auch dieses vietnamesische Restaurant ist neu. Man soll sich von der etwas lieblosen Einrichtung nicht abschrecken lassen: Das Essen ist gut und frisch; empfehlenswert sind vor allem die Suppen. Unser Favorit: jene mit Gemüse und mit Crevetten-Wan-Tans. Mittags gibts auch ein Buffet und ein paar Aussenplätze.



Garbo

Bäckerstr. 62 8004 Zürich

www.garbozuerich.ch



Das Garbo ist nicht nur ein Restaurant mit Hotel, sondern verfügt auch über eine grosse Bar. Ein idealer Ort also, um sich im Partyviertel vor dem Ausgang zu stärken. Kürzlich hat der Küchenchef gewechselt. Adrian Schoetzau setzt auf Tatar oder Randenrisotto.



Bund 39

Bäckerstr. 39 8004 Zürich

www.facebook.com/Bund39

Dieser im Frühling eröffnete Chinese mit Spezialitäten aus Shanghai hat Zürich im Nu erobert. Das hat auch mit der netten Gastgeberfamilie um Zhijian Chen zu tun. Er war in jungen Jahren in China ein bekannter Schauspieler.