So gut kann Flugzeugessen schmecken

Klimaschützer dürften bei dieser ­Anekdote erschaudern: So erzählt Stefan Heilemann, er habe Stammgäste, die extra einen Flug mit der Swiss nach Bangkok gebucht hätten, damit sie sein aktuelles Menü essen konnten. Der Weg war also das Ziel. Schliesslich wird das Gourmetessen nur auf Langstreckenflügen der Schweizer Airline serviert.



Bis Anfang Juni ist der Küchenchef des Restaurants Ecco im Hotel Atlantis beim Triemli (17 «Gault Millau»-Punkte, 2 «Michelin»-Sterne) Aushängeschild von Swiss Taste of Switzerland. Bei diesem preisgekrönten Konzept ist jeweils ein bekannter Koch oder eine Köchin während eines Quartals für das Menü in der Business- und First Class zuständig. Und repräsentiert damit auch einen Kanton.



Neuinterpretiertes Zürich



Aktuell ist Zürich dran. Jan Trachsel, der das Swiss Taste-Programm mitbetreut, betont allerdings, dass es nicht ausschliesslich um eine repräsentative Regionalküche gehe. Sondern vor allem darum, «die Handschrift oder Philosophie eines Spitzenkochs kennen zu lernen». So ist Heilemann bekannt für eine säurebasierte, teilweise asiatisch angehauchte Aromaküche.



Züri Gschnätzlets sucht man denn im Swiss-Menü, das der Koch kürzlich auf sicherem Boden im Restaurant im Ecco vorgestellt hat, vergeblich. Dafür gibts für die Businessclass einen Kingfish mit einem Jus aus der Zitrusfrucht Kalamansi oder ein Hacktätschli aus Schweizer Luma Beef, begleitet von einer Kohlrabi-Balsamico-Sauce.



6 Monate für die Entwicklung eines Hacktätschlis



Über sechs Monate dauerte es, bis das Hacktätschli die gewünschte Qualität hatte. So ging es unter anderem darum, zu verhindern, dass das Rindfleisch nach dem Anbraten vor dem Service an Bord zu trocken wird. Auch was die Auswahl an Produkten angeht, war Heilemann gefordert. Mit täglich 24 Langstreckenflügen brauche es «natürlich grössere Mengen an Nahrungsmitteln, als ich das gewohnt bin».



Der Appetizer: Kingfish mit einem Jus aus der Zitrusfrucht Kalamansi. Bild: zvg

Schnell war beispielsweise klar, dass das Bisonfleisch, das Heilemann in einem Hauptgang für die First Class mit Rüebli und einer Sauce mit knusprigen Haselnüssen kombiniert, nicht aus der Schweiz stammen wird, auch wenn es im Jura eine kleine Bisonzucht gibt. Die Mengen der Zucht hätten nicht für die Swiss gereicht. Es kommt nun aus Kanada.



Um das Dutzend Gerichte für die First und Businessclass flugfertig hinzubekommen, hat Heilemann auch eng mit Dennis Puchert gearbeitet. Der Küchenchef des Flughafencaterers Gate Gourmet Schweiz, der in dieser Funktion auch Swiss Taste of Switzerland verantwortet, war dabei ein idealer Partner. Als ehemaliger Spitzenkoch – Puchert ist der jüngste Koch, der jemals in der Schweiz mit einem «Michelin»-Stern ausgezeichnet wurde – kennt er die Ansprüche von Berufskollegen aus der gehobenen Gastronomie.



Arbeiten am Boden eng zusammen: Stefan Heilemann (r.) und Dennis Puchert. Bild: Dominique Meienberg



Gleichzeitig weiss er, was die Bordküche zulässt. So ist es etwa nicht möglich, im Flugzeug rohes Fleisch oder Fisch zu servieren. Deshalb räuchert oder beizt Puchert verschiedene Rohprodukte, mit denen auch die Swiss-Gastköche arbeiten können.



Mehr salzen musste er seine Speisen übrigens nicht, sagt Stefan Heilemann. Mittlerweile sind moderne Flieger so gebaut, dass die Atmosphäre mehr Sauerstoff enthält und der Geschmackssinn nicht mehr darunter leidet.



Stefan Heilemanns Swiss-Taste-of-Switzerland-Menü ist bis am 4. Juni auf den Swiss-Langstreckenflügen erhältlich (First Class und Business Class). Einfacher ist ein Besuch im Restaurant Ecco im Hotel Atlantis by Giardino, Döltschiweg 234, 8055 Zürich



www.atlantisbygiardino.ch

(Züritipp)