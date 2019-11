So schmeckt die Pizza mit Bierteig

Auf dem Heimweg debattieren wir noch eine Zeit lang. Denn auch mit zwei Primarschulkindern kann man lange darüber reden, was eine gute Pizza ausmacht. Muss der Teig, wie die Tochter findet, in erster Linie einfach knusprig sein? Oder sind grosse Luftblasen am Rand des Fladens, so findet der Sohn, das Nonplusultra?

Wir haben die neu eröffnete Pizzeria Nero am Klusplatz getestet – einerseits Take-away, andererseits bediente Wohnzimmergastronomie. Auf den Bänken liegen Sitzkissen, da und dort stehen Kakteen, die der Tochter besonders gut gefallen. Auf einem Regal steht ein Plattenspieler, der vom Sohn als solcher erkannt wird. Und wie funktioniert ­der denn? Der Achtjährige erklärt, dass der Arm die Platte «scannt». Doch, kann man so sagen.

Die Karte, finden Kritiker und Nachwuchs, könnte übersichtlicher sein – wieso stehen die Antipasti zuunterst und die Pizzas, das Wichtigste der Karte, an der Seite? Immerhin finden wir bei den Getränken den hausgemachten Eistee (4 Fr.), den die Kinder beim Hereinkommen in der Vitrine gesehen haben. Das Gebräu riecht, so befinden beide, interessant, weil «nach Bubblegum». Aber im Mund, so der Sohn, ist es «ziemlich wässrig». Er möchte doch lieber ein Rivella.

Schlicht und Gemütlich: Ansprechend ist die Inneneinrichtung. Foto: Thomas Burla

Vor der Pizza wünscht sich die Tochter, die sich vegetarisch ernährt, einen Salat. Sie lobt die cremige französische Sauce, die auf Kopfsalat, Rucola und Cicorino rosso kommt (9 Fr.). Und fragt sich, um was es sich bei den knusprigen Körnern obendrauf handelt. Es ist geröstetes, schwarzes ­Paniermehl – passend zum Namen des Lokals. Der junge Gernesser teilt mit dem Vater ein Plättli, worauf mehr als ein halbes Dutzend dünn geschnittene Wurstwaren versammelt sind (23 Fr.). Dazu gibt es warme Focaccia, was den ersten ­Hunger schon einmal wunderbar stillt, bevor die Pizza (ab 19 Fr.) kommt.

Der 24-Stunden-Bierteig («Heisst der so, weil er den ganzen Tag erhältlich ist?», fragt die Tochter) ist in der Tat ungewöhnlich. Im Vergleich zu herkömmlichem Teig wirkt er viel brotiger; die Kruste verlangt den Kaumuskeln einiges ab. Das kann man jetzt positiv oder negativ werten. Dem Vater gefällt, dass neben Salami auch eine Hand voll Rucola auf dem Teigfladen landet. Der Sohn hätte gern auf das Grünzeug ­verzichtet, dafür den Mortadella-Belag mit Ananas ergänzt, und die Vegetarierin würde ihre Margherita auf jeden Fall nochmals bestellen.

Und das Nero insgesamt? Nun ja, wir kommen gerne mal wieder für ein schnelles Zmittag, wenn wir in der Gegend sind. Während des Freitagabends mit der Familie haben wir andernorts aber schon weniger diskutiert.

Nero

Witikonerstr. 15

8032 Zürich

Tel. 044 545 87 05

www.nerozh.ch

Öffnungszeiten

Mo–Fr 10–14.30 Uhr,

Do–Sa 18–22 Uhr