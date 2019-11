Quartierbeizen sind die letzten Orte der unaufgeregten Gastronomie. Hier herrscht ein besonderer Geist – das zeigt auch unsere Serie. Dank Tipps von Leserinnen und Lesern, die uns per Mail von ihren bevorzugten Quartierbeizen berichten, entdecken wir jeden Monat einen neuen Ort. Diesmal fahren wir mit dem 14er-Tram bis Sternen Oerlikon. Grad um die Ecke ist das Restaurant Metzgerhalle.



Der Ort: Bilder von Alt-Oerlikon hängen an den getäfelten Wänden. Schön, dass dieser alteingesessene Betrieb seine Grösse bewahren konnte – auch nach der Renovation 2017. Sehr angenehm ist dieser Raum, hoch und hallenartig. Jeder findet hier seinen Platz. «Wollen Sie am Fenster sitzen?», fragt der Kellner. Auf dem Tisch die Menage mit Fondor und Maggi.



Die Gaststube, eine Heimat für sich: Interieuer der Metzgerhalle. Bild: Thomas Burla



Das Publikum: Pärchen sind ins Gespräch vertieft, als könnte sie nichts stören. Ein älterer Mann, das Glas Wein vor sich, ruft seinen Freund zu sich an den Tisch, der dann Café crème trinkt. Eine kleine Firma trifft sich zum Essen, man spricht übers Kreuz Englisch und Schweizerdeutsch. Ein Habitué studiert an seinem Platz, wo er wohl immer am Abend sitzt, lange Zeit die Karte und entscheidet sich für Menü 3. Hier kommt wirklich das ganze Quartier zusammen. Auf ein Bier und mehr.



Die Gastgeber: Wirt Andreas Meier steht beim Buffet, bei ihm laufen alle Fäden zusammen, seit 2004 führt er das Lokal. Sehr umsichtiges Personal. Der Kellner hebt für eine Frau einen Zettel auf, der ihr, ohne es zu bemerken, aus der Manteltasche gefallen ist. Überhaupt sehr prompte Bedienung, «Achtung, heiss», sagt der Kellner, wenn er den Teller an den Tisch bringt.



Das Essen: Hier gibts Soul-Food, wie ihn die Schweiz liebt: Bouillon mit Flädli, Schweinsleberli, Schwingerhörnli bolognese, Rösti mit gebratenem Fleischkäse, brauner Sauce und Spiegelei. Wir entscheiden uns für die Spezialität des Hauses: Schweins-Cordon-bleu. Es ist saftig und die Panade knusprig, wie es sein sollte. Sehr gute Pommes frites. Klassischer Menüsalat. Für den grossen Appetit werden auch XXL-Portionen angeboten. Bei den Getränken muss man gar nicht so gross herumstudieren. Es gibt drei offene Biere: Eichhof Lager, Braugold, Hubertus. Dito beim Mineral: Elmer, Sinalco-Cola, Citro.



Alteingesessenes Lokal und doch modern: die Metzgerhalle in Oerlikon. Bild: Thomas Burla



Das gibts nur hier: Schweizer Küche ohne Chichi. Eine Heimat für sich.



Metzgerhalle Oerlikon

Schaffhauserstr. 354

8050 Zürich

Tel. 044 311 96 17

www.metzgerhalle-oerlikon.ch



Öffnungszeiten

Mo bis Sa 9 bis 23.30 Uhr, So 10 bis 22 Uhr



Preise

Vorspeisen von 4.80 bis 11.80 Franken

Hauptspeisen von 13.80 bis 38.80 Franken