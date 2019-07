Veganes Zürich – die ultimative Liste

Läden:

Devi Deli göttlich veganBertastr. 11, 8003 Zürich

www.facebook.com/devideligoettlichvegan

Wo früher ein italienischer Delikatessenladen war, befindet sich der erste vegane Deli Zürichs. Die Betreiberinnen verkaufen edle Comestibles, Wein und Geschenke; ein kleines Take-out-Angebot vervollständigt das Angebot. So gibt es vegane Pasta-Gerichte aus dem nahen Lokal Genovas.

Eva's ApplesWeinbergstrasse 168, 8006 Zürich

www.evas-apples.ch

Eva's Apples, von dem es mittlerweile zwei Läden in Zürich und einen in Bern gibt, gilt als Pionierstore, was vegane Produkte in der Schweiz angeht. Ein Webshop ergänzt das Angebot.

GnädingerSchaffhauserstr. 57, 8057 Zürich

www.gnaedingerplatz.ch

Weil immer mehr Kunden Gebäck auf pflanzlicher Basis verlangten, hat die Bäckerei ein hervorragendes veganes Sortiment entwickelt. Im Herbst eröffnet Gnädinger das vegane Café Sprössling.

Ausschliesslich vegane Restaurants:

MarktkücheFeldstr. 98, 8004 Zürich

www.marktkueche.ch

Viele wissen nicht, dass das Restaurant bei der Bäckeranlage vegan ist. Der aktuelle «Gault Millau»-Führer verleiht dem Lokal 14 Punkte für das «Rundumpaket» aus entspannter Atmosphäre, Bio-Weinen und tollen Kreationen wie konfierten Artischocken oder einem Dessert aus Himbeeren und Fenchel.

DapurSchaffhauserstr. 373, 8050 Zürich

www.dapur-indonesia.ch

Frühlingsrollen mit Bambussprossen und Gemüse, verschiedene Currys, knuspriger Seitan in Erd­nusssauce oder der Fleischersatz Jackfruit in allen möglichen Variationen: Dieses Restaurant in Oerikon serviert nur vegane, indonesische Gerichte.

The Sacred (Vegelateria)Müllerstr. 64, 8004 Zürich

www.vegelateria.ch

Das beliebte vegane Bio-Restaurant im Kreis 4 ist esoterisch angehaucht und vollgestellt mit Medidationsbüchern oder einer Werbung für einen Feinstoff-Filer. Das Buffet mit frischem Rüebli-, oder Hirsesalat sowie Gebäck lässt sich aber sehen. Eine vegane Gelateria mit Glacen auf Vollreisdrink - oder Mandelpüree gehört auch zum Lokal.

Rootsandfriendsdiverse Standorte

www.rootsandfriends.com

Fokus der Zürcher Kette, die unter anderem in Fitnessläden untergebracht ist, liegt auf Health Food: Bowls, Shakes und Fruchtsäfte.

BeetnutLagerstr. 16b, 8004 Zürich

www.beetnut.com

In diesem modernen, ausschliesslich pflanzenbasierten Restaurant bei der Europaallee gibt es gesunde, wenn auch wenig innovative vegane Speisen wie Porridge, Smoothies, Toasts oder Bowls.

Restaurants mit teilweise veganem Angebot:

Café des AmisNordstr. 88, 8037 Zürich

www.desamis.ch

Ob Ofenkartoffeln mit Auberginen oder Linsen-Dal - das sympathische Café in der Nähe der Kornhausbrücke serviert seit kurzem täglich jeweils mittags und abends ein veganes, täglich wechselndes Gericht.

MesaWeinbergstr. 75, 8006 Zürich

www.mesa-restaurant.ch

Nicht nur Veganer pilgern zu Sebastian Rösch, dem Küchenchef des Sterne-Restaurants Mesa, der jeweils mittwochs ein veganes Menü zaubert. Er ist einer der wenigen Spitzenköche Zürichs, der regelmässig auf pflanzlicher Basis kocht. Sein Salat aus 33 Blüten und Kräutern gilt als Klassiker; er zaubert aber auch Karottensteaks oder eine Tomaten-Wassermelonen-Emulsion.

Maison ManesseHopfenstr. 2, 8003 Zürich

www.maisonmanesse.ch

Fabian Spiquel, kreativer Kopf des Restaurant Maison Manesse beim gleichnamigen Platz, bereitet auf Wunsch auch vegane Mehrgänger zu. Wie Rösch experimentier er gerne mit pflanzlichen Zutaten.

LägernstübliRegensbergstr. 3, 8113 Boppelsen

www.laegernstuebli.ch

Das Lägernstübli dürfte die einzige Ausflugsbeiz der Region sein, die neben gutbürgerlichen Fleischgerichten vegane Speisen serviert. Auf der Karte gibt es veganes Cordon bleu, Dinkel-Geschnetzeltes und eine grosse Auswahl an Desserts.

Tibitsdiverse Standorte

www.tibits.ch

In den bekannten Vegi-Restaurants mit Buffet stehen zahlreiche vegane Spezialitäten und Desserts bereit.

Hammam BazarMühlebachstr. 157-159

www.hammambasar.ch

Im schönen Hamam im Patumbah-Park versteckt sich ein kleines orientalisches Restaurant. Die mehrheitlich vegetarischen und veganen Salate oder Suppen lassen sich auch im Picknickkorb mitnehmen. Achtung: Sommerpause bis 15. August!

Restaurant ZiegelSeestr. 407, 8037 Zürich

www.ziegelohlac.ch

Im Klassiker bei der Roten Fabrik gibts vegane Wochen und Menus.

Chimy'sNeugasse 76, 8005 Zürich

www.chimys.ch

Das preisgünstige Buffetrestaurant setzt auf vegetarische und vegane Spezialitäten aus dem asiatischen Raum.

Yaldadiverse Standorte

www.yalda.ch

In der neu eröffneten Kette steht ein Buffet mit Klassikern der Orient- und Levanteküche bereit. Vegane Speisen sind gekennzeichnet.

BarrancoSihlfeldstr. 141, 8004 Zürich

www.barranco.ch

Das peruanische Restaurant Barranco gehört zu einer Reihe von neueren Beizen, die verschiedene veganische Optionen anbieten. Fast schon ein Klassiker sind die Anticuchos Veganos, knusprig gebratene Auberginenwürfel mit peruanischem roten Pfeffer.

SamsesLangstr. 131, 8005 Zürich

www.samses.ch

Herzstück dieses Langstrassenlokals in einem ehemaligen Reisebüro ist das vegetarische und vegane Buffet.

Pop-Ups:

Delish CaféMarktgasse 17, 8001 Zürich

www.delish.ch

Bis am 28. Juli verwandelt sich dieses Take-Out-Café in ein veganes Pop-up. Zu Gast ist Köchin Alexandra Marmaziu, die Randenhummus oder Avocado-Toasts serviert.

Brutal / Coming SoonRolandstrasse 9, 8004 Zürich

www.comingsoon.ch

Die beiden junge Köche Pascal Bertschinger und Roger Greber führen derzeit im vietnamesischen Restaurant Coming Soon das temporäre Lokal Brutal. Jede Woche wechselt das Thema und das Menu. Vom 30. Juli bis am 3. August heisst das Motto vegan.